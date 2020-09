Möglichst oft jubeln wollen Artur Janot (links) und Egzon Prcani (Mitte) in der kommenden Spielzeit mit ihrem Trainer Jan Fitschen. (Björn Hake)

Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist bekanntlich das schwierigste. Diese Weisheit ist schon manch einem Verein zum Verhängnis geworden. Beim TSV Ottersberg hoffen sie, dass dies nicht auf sie zutrifft. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die Landesliga Lüneburg landeten die Wümmekicker auf einem elften Platz und hatten wenig bis gar keine Abstiegssorgen. Das soll auch in dieser Saison so bleiben, die für die Ottersberger an diesem Freitag mit einem Heimspiel gegen den SV BW Bornreihe beginnt.

Um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, haben die Ottersberger den Kader kräftig umgekrempelt. Mit Luca Miguel Carneiro Do Canto (Bremer SV), Andi Julian Marks Ramirez (VfL 93 Bremen) und Marvin Ekuase (Brinkumer SV) können gleich drei Neuzugänge Bremen-Liga-Erfahrung aufweisen. Gleichzeitig verpflichteten die Wümmekicker aber auch mehrere junge Spieler, die sich weiterentwickeln sollen. Firat Karaca (TV Oyten) und Patrick Hirsch (VSK Osterholz-Scharmbeck) wagen den nächsten Schritt und wollen sich in der Landesliga beweisen. Zudem kamen mit Roman Prokopenko und Noah Jagusch zwei junge Talente vom Rotenburger SV II. Aus der eigenen U19 zogen die Ottersberger Leon Pichler und Aaron Schrattenholz hoch. Die Liste der Neuzugänge komplettiert Görkem Colak, der von der U19 des FC Oberneuland kam und in der Vorbereitung bereits zu überzeugen wusste. „Ich verspreche mir von allen Neuzugängen etwas. Wir arbeiten gerne mit ihnen. Sie sollen sich bei uns weiterentwickeln“, freut sich Ottersbergs Trainer Jan Fitschen über die elf Neuen.

Dem gegenüber stehen aber auch einige Abgänge. Mit Jannik Tölle, den es zum TV Oyten II zog, und Enes Acarbay, der zum SV Vorwärts Hülsen wechselte, verließen zwei absolute Stammspieler den Klub. Patrick Küsel (TSV Achim), Özcan Avanas (TV Oyten) und Andreas Kiel (TV Sottrum) laufen künftig wie Acarbay eine Liga tiefer auf. Außerdem kehrten Samet Ögütcen, der zum TV Hassendorf wechselte, und Cemal Kayacam (unbekannt) den Wümmekickern den Rücken. „Mit Jannik und Enes haben wir wichtige Spieler verloren. Aber diese Abgänge haben wir mit unseren Neuzugängen gut kompensiert“, ist Fitschen nicht Angst und Bange.

Die Testspiele belegen diese Aussage: Die Ottersberger verloren kein einziges Spiel und zeigten sich durchaus treffsicher. Dem FC Hansa Schwanewede schenkte die Fitschen-Elf gleich sieben Tore ein. Auch gegen die Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack (2:1) und den OSC Bremerhaven (0:0) wussten die Wümmekicker zu überzeugen. Die Form scheint zu stimmen, was auch den TSV-Coach froh macht. „Mit dem derzeitigen Vorbereitungsstand bin ich durchaus zufrieden. Die neuen Spieler haben sich super integriert. Es herrscht eine gute Stimmung, alle sind willig“, ist Fitschen zufrieden mit seiner Mannschaft.

Über die Staffelteilung will der Coach keine großen Worte verlieren. „Wir nehmen es so, wie es kommt. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Modus“, sagt er. Ärgerlich sei nur, dass die Derbys gegen den FC Verden 04 und Aufsteiger TSV Etelsen fehlen, da beide Mannschaften der anderen Staffel zugeteilt worden sind. „Man will als Spieler und als Trainer immer Derbys spielen. Deshalb finde ich es schade, dass wir gegen beide Mannschaften nicht spielen können. Aber es ist leider so“, sagt Fitschen.

Um sich früh aller Abstiegssorgen zu entledigen, müssten die Wümmekicker den vierten Platz in ihrer Achterstaffel erreichen. Dieser würde die Teilnahme an der Aufstiegsrunde bedeuten. Doch Fitschen mahnt vor zu viel Euphorie. „Wir sind jedes Jahr eine Wundertüte. Wenn wir Konstanz in die Leistungen bringen, können wir jeden schlagen. Diese Mentalität müssen wir uns erarbeiten. Gerade im Hinblick auf die Staffelteilung ist ein guter Start wichtig“, will er von Beginn an viele Punkte für das große Ziel sammeln.

Weitere Informationen

Der Kader

Zugänge: Roman Prokopenko, Noah Jagusch (beide Rotenburger SV II), Luca Miguel Carneiro Do Canto (Bremer SV), Patrick Hirsch (VSK Osterholz-Scharmbeck), Leon Pichler, Aaron Schrattenholz (beide eigene U19), Görkem Colak (FC Oberneuland U19), Fabio Batke (OT Bremen), Firat Karaca (TV Oyten), Marvin Ekuase (Brinkumer SV), Andi Julian Marks Ramirez (VfL 93 Bremen)

Abgänge: David Airich (TSV Etelsen), Jannik Tölle (TV Oyten II), Enes Acarbay (SV Vorwärts Hülsen), Patrick Küsel (TSV Achim), Özcan Avanas (TV Oyten), Andreas Kiel (TV Sottrum), Samet Ögütcen (TV Hassendorf), Cemal Kayacam (unbekannt)

Restkader: Felix Mindermann, Leon Seeger, Leonard Belba, Nicklas Falldorf, Martin Janot, Daniel Luckymann, Dominik Rosenbrock, Timo Kanigowski, Artur Janot, Alexander Garuba, Marcel Brendel, Roman Janot, Bastian Falldorf, Egzon Prcani, Jan Stubbmann, David Airich, Görkem Colak

Trainer: Jan Fitschen

Co-Trainer: Marcel Brendel

Torwart-Trainer: Hilmar Knolle

Betreuer: Ender Delibas, Soner Alka

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: SV Ahlerstedt/Ottendorf, TuS Harsefeld, MTV Treubund Lüneburg