Anders als beim 0:5 gegen den MTV Treubund Lüneburg möchte der TSV Ottersberg um Patrick Küsel (rechts) diesmal in einem Heimspiel gegen eine Mannschaft aus Lüneburg besser aussehen. Erwartet wird die SV Eintracht Lüneburg. (Björn Hake)

Landesliga Lüneburg: 0:5 gegen den MTV Treubund Lüneburg und 0:0 gegen den VfL Lüneburg – Mannschaften aus Lüneburg gehören in dieser Saison bisher wahrlich nicht zu den Lieblingsteams der Fußballer des TSV Ottersberg. Die nächste Chance, gegen ein Team aus Lüneburg zu treffen und dreifach zu punkten, erhält der Landesliga-Aufsteiger am Sonntag. Denn dann empfangen die Ottersberger die SV Eintracht Lüneburg, aktueller Tabellenzehnter. Und damit treffen sie auf einen Gegner, der zuletzt zwei Erfolge in Serie feierte. Das Team von Trainer Jan Fitschen kann trotzdem mit Selbstbewusstsein in die Begegnung gehen. In den vergangenen sieben Partien verließ der Elfte der Landesliga nämlich nur einmal den Platz als Verlierer – und das war beim 2:4 bei Mitaufsteiger VSV Hedendorf/Neukloster.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Ottersberg