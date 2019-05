Holte drei Titel: Mira Förster. (fr)

Die Schwimmer des TSV Achim haben beim Pokalschwimmfest in eigener Halle starke Leistungen abgerufen und gleich mehrere Titel gewonnen. Zehn Vereine mit rund 100 Teilnehmern aus zwei Landesverbänden waren angereist, um im Hallenbad an der Bergstraße Medaillen zu gewinnen. Doch die Schwimmer aus der Weserstadt waren zumeist kaum aufzuhalten und sammelten Edelmetall um Edelmetall. Neun von ihnen schafften es gar all ihre Wettkämpfe für sich zu entscheiden. „Unsere Schwimmer haben wirklich groß aufgetrumpft“, lobte Pressewartin Barbara Walter.

Weiß und Mau dominieren

Am erfolgreichsten waren Chris-Carolin Weiß (2006) und Josephine Mau (2003), die jeweils sechs Goldmedaillen holten. Weiß setzte sich über 200 Meter Rücken, 200 Meter Lagen, 100 Meter Freistil, 100 Meter Lagen, 100 Meter Rücken und 100 Meter Schmetterling souverän durch. Mau triumphierte über 200 Meter Freistil, 200 Meter Schmetterling, 200 Meter Lagen, 100 Meter Freistil, 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen.

Fünf Erfolge bei fünf Starts bejubelte Fabienne Jolie Oppermann (2009): Die Sprint-Spezialistin gewann über 100 Meter Rücken, 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Rücken, 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil. Viermal thronte Lennart Hause (2004) ganz oben auf dem Podest, nachdem er über 200 Meter Freistil, 100 Meter Freistil, 100 Meter Rücken und 100 Meter Schmetterling erfolgreich war.

Drei Einzelsiege erkämpften sich Mira Förster in der Altersklasse 20, Dustin Radke bei den Junioren, Lena Karolin Wiese in der Altersklasse 25 und Olrik Zantz (2009). Dabei überzeugte Förster über 200 Meter Schmetterling, 100 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling, während Radke über 200 Meter Lagen, 100 Meter Freistil und 100 Meter Lagen zu drei Goldmedaillen schwamm. Wiese siegte auf ihren Paradestrecken 100 Meter Brust sowie 100 und 200 Meter Lagen. Zantz jubelte nach starken Auftritten über die Distanzen 50 Meter Brust, 50 Meter Freistil und 100 Meter Rücken.

Doppelgold holten Finja Bruns (Juniorinnen) und Ben Seemann (AK 20). Während Bruns über 100 Meter Freistil und 100 Meter Brust zuerst anschlug, war Seemann über 100 Meter Freistil und Rücken der Schnellste. Lasse Hehenberger (2004) wurde Erster über 100 Meter und 200 Meter Brust. Zudem streifte er sich über 100 und 200 Meter Freistil je eine Silbermedaille um den Hals. Ole Dubrow (2009) erzielte über 100 Meter Brust und 50 Meter Rücken den ersten Platz sowie über 50 Meter Brust den zweiten Rang.

Emil Dietzel (2005) startete viermal und erreichte dabei einen ersten (100 Meter Lagen) und drei zweite Plätze. Leona Hartmann (2008) siegte über 100 Meter Brust, hinzu kamen eine Silber- und eine Bronzemedaille. Ebenfalls siegreich war Jarla Hause (2007) über 100 Meter Brust. Anna Katharina Kuhn (2009) setzte sich über 100 Meter Brust gegen die Konkurrenz durch. Zudem verwies Nicholas Tilosen (AK 25) seine Kontrahenten über die 100 Meter Brust-Distanz auf die Plätze und schwamm über 200 Meter Freistil und Lagen auf Rang zwei.

Goldene Staffel-Wettbewerbe

Der Medaillenregen des TSV Achim setzte sich in den Team-Wettbewerben nahtlos fort. In der Mixed-Staffel über 4 x 50 Meter Lagen der Jahrgänge 2008 bis 2010 siegte die erste Mannschaft in der Besetzung Ole Dubrow, Anna Katharina Kuhn, Fiona Funck und Andor Reinhardt vor der zweiten (Omke Zantz, Neele Osmers, Leona Hartmann und Olrik Zantz). Über 4 x 50 Meter Freistil mixed (2008 bis 2010) triumphierte die zweite Mannschaft mit Ole Dubrow, Fabienne Jolie Oppermann, Fiona Funck und Andor Reinhardt vor dem ersten Team (Omke Zantz, Mia Bruski, Leona Hartmann und Olrik Zantz).

In der offenen Wertung schickte der TSV Achim jeweils drei Staffeln ins Rennen. Über 4 x 50 Meter Lagen der Mixed-Konkurrenz schlug die zweite Mannschaft mit Dustin Radke, Lena Karolin Wiese, Lennart Hause und Julie Garms vor der dritten Mannschaft (Chris-Carolin Weiß, Steffen Zacher, Mira Förster und Emil Dietzel) als Erstes an. Den dritten Platz erreichte die erste Mannschaft mit Nicholas Tilosen, Finja Bruns, Josephine Mau und Lasse Hehenberger.

Über 4 x 50 Meter Freistil (mixed) sah das Ergebnis ähnlich aus, denn die ersten drei Plätze gingen nach Achim. Es siegte der zweite Anzug mit Dustin Radke, Chris-Carolin Weiß, Josephine Mau und Ben Seemann vor der ersten Mannschaft (Nicholas Tilosen, Mira Förster, Finja Bruns und Emil Dietzel). Der dritte Platz ging an die dritte Garde des TSV in der Besetzung Lasse Hehenberger, Julie Garms, Lena Karolin Wiese und Tim Brunzel.

Abgerundet wurden die Achimer Festspiele durch die besten Einzelleistungen von Mira Förster über 100 Meter Schmetterling (1:07,88 Minuten) und 520 Punkten sowie Ben Seemann über 100 Meter Freistil (0:55,87 Minute) und ebenfalls 520 Zählern. Beide Sportler erhielten für die herausragenden Leistungen begehrte Sachpreise.