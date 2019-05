Daniel Wiechert schoss gegen den MTV Riede seine Saisontore zwölf und 13. (Björn Hake)

Obwohl es in dem Spiel zwischen dem MTV Riede und TSV Bassen in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 um nichts mehr ging, lieferten sich beide Teams einen harten Kampf. Den besseren Start erwischten die Gäste aus Bassen, die nach einem Schuss ins lange Eck von Johannes Diezel in Führung gegangen waren (33.). Zuvor hatte Daniel Wiechert bereits zwei Großchancen (15./28.), konnte diese jedoch nicht verwerten. „In der ersten Halbzeit sind wir weder in die Zweikämpfe gegangen, noch haben wir uns Möglichkeiten herausgespielt“, schilderte MTV-Trainer Thorsten Eppler und ergänzte: „In der Kabine haben wir uns dann gesagt, dass wir den Leuten noch einmal etwas Vernünftiges bieten wollen.“ Dieses Vorhaben setzten die Rieder in die Tat um und drehten die Partie durch Tore von Marcel Schumacher (47.) und Constantin Borchers (52.) binnen fünf Minuten. „In der Phase haben wir für eine kurze Zeit gepennt, dann aber schnell wieder zurück in die Spur gefunden“, war Bassens Trainer Uwe Bischoff zufrieden.

Daniel Wiechert erzielte in Minute 65 nach einer starken Einzelaktion den Ausgleich. Kurz danach jubelte Wiechert erneut, als er nach einer Flanke aus dem Halbfeld am langen Pfosten völlig allein gelassen wurde und nur noch zum 3:2 einschieben musste. „Ein völlig unnötiges Gegentor, aber die Niederlage ist verdient. Bassen hatte die bessere Spielanlage“, gab Eppler zu, der in der Nachspielzeit mitansehen musste, wie Luca Johanningmeier nach einem Zusammenprall mit TSV-Torwart Lukas Schuler mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Nach dieser Szene entwickelte sich eine Rudelbildung. Riedes Torben Maass und Bassens Kai-Lennart Wessel verloren die Nerven und sahen die Rote Karte.