Anders als im Vorjahr wollen sich der MTV Riede und der VSK Osterholz-Scharmbeck nur auf den Fußball konzentrieren. (Björn Hake)

Riede. Es heißt im Fußball selten etwas Gutes, wenn wenig über den Fußball auf dem Feld gesprochen wird. Genau das ist aber in der vergangenen Bezirksliga-Saison nach dem Hinspiel zwischen dem MTV Riede und dem VSK Osterholz-Scharmbeck passiert – und das obwohl das 3:3 auch sportlich einiges zu bieten hatte. Wie unsere damalige Überschrift „Turbulenzen am Segelhorst“ aber schon vermuten lässt, bot die Partie andere Geschichten. In diesem Fall erhitzten sich die Gemüter auf beiden Seiten, bis sie irgendwann überkochten. Ergebnis war ein großer Pulk, indem alle Beteiligten, Spieler wie auch Verantwortliche aneinander gerieten. Komplett über die Strenge schlug dann vor allem der Osterholzer Akteur Ercan Polat. Der damals nicht eingesetzte Spieler gab einem Ordner nach dem Duschen eine Kopfnuss, wurde danach von der Anlage verwiesen, die er elf Monate später nun wohl aber wieder betreten wird. Denn am Sonntag um 15 Uhr kommt es in Riede zur Neuauflage des Duells. Besteht da die Gefahr neuer Turbulenzen?

Hoffentlich nicht, lautet die Reaktion des VSK-Coach Oliver Schilling. Eine Garantie vermeidet er aber bewusst. „Das sind Emotionen. Ich kann nicht versprechen, dass das nicht wieder passiert“, sagt Schilling. Er hat jedoch versucht, im Vorfeld zu einer friedlichen Atmosphäre hinzuarbeiten. „Wir haben darüber gesprochen, das war schon Thema. Das Spiel lief aus dem Ruder, beide Teams haben sich damals nicht gut benommen. Das wollen wir diesmal anders machen.“ Was das angeht, ist er auch optimistisch – wenngleich einige Beteiligte auch am Wochenende dabei sein werden. Er argumentiert mit dem Rückspiel in Osterholz, das 1:1 und ohne weitere Vorkommnisse endete. Aber auch mit der Einmaligkeit, so bestehe zwischen beiden Vereinen keine Rivalität.

Es läuft in Riede

Völlig entspannt ist der Gastgeber. Trainer Marc Wurthmann, der den MTV Riede zur neuen Saison übernommen hat, waren die Geschehnisse bis Freitag noch nicht bekannt. „Ich höre davon zum ersten Mal und würde mich damit auch nicht beschäftigen wollen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie auch Schilling spricht Wurthmann viel lieber über das Sportliche. Schließlich läuft es ja auch aktuell in Riede. „Wir sind fit und spielen auch phasenweise guten Fußball.“ Unterstrichen wird das von der Bilanz. Mit sieben Punkten aus vier Partien steht der MTV zurzeit auf Platz fünf der Bezirksliga.

Er selbst fühlt sich in seiner Tätigkeit entsprechend wohl. „Ich bin super angenommen worden, die Mannschaft hat es mir leicht gemacht“, erzählt Wurthmann. Angetan ist er auch von der Entwicklung der jungen Spieler: Insbesondere Lennart Schröder, Riedes Top-Torjäger (6), und Noah Franz haben sich als absolute Verstärkungen hervorgetan. Der MTV-Coach warnt aber davor, sich auf den bisherigen Erfolgen auszuruhen. „Ein Platz im Mittelfeld ist möglich, wir müssen uns das aber hart erarbeiten und erst einmal gucken, dass wir nach unten Luft bekommen.“

Ohne den VSK schon spielen gesehen zu haben, bereitet Wurthmann sein Team auf eine harte Partie vor. „Ich erwarte einen starken Gegner. Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzubringen.“ Gleiches haben sich auch die Osterholzer vorgenommen, „Bei Riede ist allgemein Qualität vorhanden, es gibt da ein paar gute Spieler. Es liegt aber an uns: Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann gewinnen wir“, betont Schilling.

Es wird also spannend zu beobachten sein, ob es – anders als im Vorjahr – diesmal einen Sieger gibt. Und ob es bei dieser Paarung diesmal am Segelhorst ruhig bleibt.