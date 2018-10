Lieferten sich eine giftige Partie: Riede (blaue Trikots), hier mit Kai Schumacher (links) und Marc Lindenberg, und der VSK. (Björn Hake)

Riede. Nach manchen Fußballspielen verlassen Zuschauer, Verantwortliche und Spieler den Ort des Geschehens und denken sich: War ja nicht viel los. Ganz anders verließen sämtliche Beteiligten am Sonntagnachmittag den Platz am Segelhorst in Riede, wo die Bezirksliga-Begegnung zwischen dem gastgebenden MTV Riede und dem VSK Osterholz-Scharmbeck für reichlich Aufsehen gesorgt hatte – und das nicht nur von der positiven Seite aus. Am Ende verließ keiner den Platz als Gewinner, auch nicht aus sportlicher Sicht. Mit einem turbulenten 3:3 (1:1)-Unentschieden trennten sich beide Teams letztendlich.

Das Wetter war schattig, ein eisiger Wind zog beständig über den Rieder Sportplatz. Doch die Gemüter auf dem Feld, wie auch daneben, erhitzten sich immer weiter – bis sie überkochten. Die erste Sicherung flog bei VSK-Akteur Ercan Polat raus. Der nicht eingesetzte Spieler gab einem Ordner nach dem Duschen eine Kopfnuss, worauf er vom selbigen der Anlage verwiesen wurde. Derweil ging es auch auf dem Platz rund. Das sehr junge und zugleich überforderte Schiedsrichtergespann um Jan-Luca Wilken und seine Assistenten Tizian Luca Eggert und Claas Böttcher machte an diesem Tag keine gute Figur. In den hektischen Momenten mangelte es an Durchsetzungsvermögen und Konsequenz. So sah in Minute 80 Riedes Kapitän Marcel Grashoff für wiederholtes Foulspiel Gelb-Rot. Zuvor hätten aber bereits deutlich mehr Gelbe Karten gezeigt werden müssen, um Ruhe in das Spiel zu bekommen. Denn es wurde vor allem von Lautstärke geprägt, jede Entscheidung wurde kommentiert, abermalig gerieten Spieler aneinander. Doch immer kamen sie mit einer Verwarnung davon.

Das alles gipfelte in den Szenen nach Abpfiff: Alle Beteiligten, Spieler wie auch Verantwortliche gerieten in einem großen Pulk aneinander. Währenddessen kehrten die Unparteiischen diesem Szenario den Rücken und verschwanden in der Kabine. Noch Minuten danach hatten beide Trainer Schwierigkeiten beim Interview, die Konzentration zu behalten, spielten sich doch weitere turbulente Szenen auf dem Platz ab. „Das ist Kinderkram von beiden Seiten“, zeigte sich VSK-Coach Oliver Schilling enttäuscht. „Das ist alles so unnötig“, monierte auch Riedes Interimscoach Nils Krüger.

Das Sportliche geriet dabei beinahe in den Hintergrund, doch gespielt wurde zeitweise auch. Und das war ebenfalls turbulent. Bereits in der 3. Minute brachte Marc Lindenberg, der später mit einer enormen Schwellung am Kopf nach einen Zweikampf ausgewechselt werden musste, die Gastgeber in Front. Doch die Gäste waren nicht geschockt. Mohamed Taha scheiterte aus der zweiten Reihe am Pfosten. Wenig später ereignete sich der erste Aufreger. Elfmeter für Osterholz, Eugen Zilke fiel sehr leicht im Sechzehner. Den folgenden Strafstoß vergab jedoch Patrick Hirsch kläglich.

Im Anschluss gestalteten beide Teams den ersten Durchgang ausgeglichen, verbuchten jeweils weitere Chancen. Einzig erfolgreich war aber Mohamed Taha, der den zweiten VSK-Elfmeter verwandelte – 1:1 in Minute 41. Und wieder gab es Aufregung. Der Assistent hatte dem Schiedsrichter ein Ziehen im Sechzehner gemeldet.

Halbzeit zwei begann so wie die erste. Riede ging erneut früh in Front und hatte dann Glück. Das 2:1 markierte Torben Schumacher per Freistoß. VSK-Keeper Dustin Hirsch machte dabei eine äußerst schlechte Figur. Es folgte ein Hochkaräter für die Gäste, doch Tahan verfehlte das leere Tor. Nun war Riede wieder an der Reihe. Tom-Jonah Zabywalski eroberte den Ball, schickte Torben Meyer und dieser fand in der Mitte Marvin Just, der sich die Ecke für das 3:1 aussuchen konnte (62.). Doch ein Torwartfehler von Carsten Pape brachte Osterholz zurück ins Spiel. Einen Abklatscher staubte Steffen Brünjes ab (74.). Und nur vier Minuten später glich Emmanuel Duah nach Einwurf und Kopfballverlängerung zum 3:3 aus.

„Das war absolut scheiße. Die schlechte Trainingswoche hat sich wieder gezeigt. Am Ende müssen wir froh über den Punkt sein“, resümierte ein enttäuschter Schilling. So erging es auch Nils Krüger: „Wenn du 3:1 führst, musst du gewinnen. Aber wir haben eine Reaktion gezeigt: Im Läuferischen, im Spielerischen, im Kämpferischen. Darauf können wir aufbauen.“