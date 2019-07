Der Weg zum Wettkampf war nicht allzu weit, der Erfolg hingegen groß: Beim Pokalturnen des SV Kirchweyhe haben die Bezirksturnerinnen des TV Verden jetzt mit sehr guten Resultaten auf sich aufmerksam gemacht. Der Verein ging in der Gemeinde Weyhe mit insgesamt sechs Turnerinnen in verschiedenen Leistungs- und Altersklassen an den Start. „Alle Mädchen konnten sich gegen ihre Konkurrentinnen behaupten und weit vorne platzieren“, freute sich Trainerin Svenja Vieregge.

In der Leistungsklasse drei erreichte Melina Schwede am Sprung sowie am Stufenbarren jeweils den vierten Platz. Saskia Vieregge gelang mit dem dritten Platz am Stufenbarren sogar der Sprung aufs Treppchen. Franziska Gerstmayr schaffte es noch eine Stufe höher auf dem Podest. Sie landete am Schwebebalken und Boden auf dem zweiten Rang.

In der Leistungsklasse zwei vertraten Kyra Schulz, Isabel Skladny und Ronja Meinhardt den TV Verden. Letztere turnte sich am Schwebebalken auf den ersten Platz. Kyra Schulz wurde beim Sprung Dritte, Isabel Skladny belegte diesen Rang beim Bodenturnen. Svenja Vieregge verdeutlichte, dass sie sehr stolz auf ihre Turnerinnen sei.