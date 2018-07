Bastian Reiners geht mit dem TSV Etelsen als Titelverteidiger ins Rennen. (Björn Hake)

Etelsen. In diesem Jahr wird in Etelsen erneut der Schlossparkcup ausgetragen. Es ist die sechste Auflage des Fußballturniers, das die teilnehmenden Mannschaften gerne zur Vorbereitung auf die neue Saison nutzen. Allerdings wird der sechste Schlossparkcup in einer abgespeckter Form ausgespielt. Der Wettbewerb ähnelt diesmal eher einem Blitzturnier – und zwar aus terminlichen Gründen.

Waren im vergangenen Jahren noch sieben Spieltage angesetzt – in der Vorrunde wurde eine Partie pro Abend angepfiffen –, rollt in Etelsen diesmal nur an drei Tagen der Ball. Zwar sind auch 2018 sechs Mannschaften am Start, diese werden jedoch weniger spielen. Die Gruppe A trägt sämtliche Partien am Montag aus. Dann treten der Landesligist FC Verden 04 sowie die beiden Bezirksligisten TSV Ottersberg und FSV Langwedel-Völkersen jeweils gegeneinander an. Die erste Partie des Abends wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Die Gruppe B ist dann am Donnerstag – ebenfalls ab 18.30 Uhr – an der Reihe. In dieser Staffel spielen der Rotenburger SV (Landesliga), der MTV Riede sowie der Gastgeber und Titelverteidiger TSV Etelsen (beide Bezirksliga) einen Finalisten aus. Die Vorrundenpartien haben alle eine Spielzeit von ein Mal 45 Minuten.

Die Partien der Finalrunde werden dann über 90 Minuten ausgetragen. Am Freitag (18 Uhr) spielen die beiden Gruppenzweiten den dritten Platz aus. Zwei Stunden später ertönt der Anpfiff des Endspiels, in dem beiden Gruppensieger aufeinandertreffen.