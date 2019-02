Die U12 des TV Baden belegte in der heimischen Lahofhalle in der Abschlusstabelle den fünften Platz. (Björn Hake)

Baden/Hannover. Zwei männliche Nachwuchsmannschaften des TV Baden sind jetzt bei den nordwestdeutschen Volleyball-Meisterschaften im Einsatz gewesen. Während die U18 des TVB in die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover fahren mussten, hatte die U12 keinen langen Anfahrtsweg. Ihre Meisterschaft wurde in der Badener Lahofhalle ausgetragen.

Dort trafen die Gastgeber in der Vorrunde auf den USC Braunschweig und die Tecklenburger Land Volleys. Gegen beide Klubs holten die Gastgeber ein Unentschieden. Als Gruppenzweiter ging es für den Zweitliga-Nachwuchs aus Baden in die Überkreuzspiele, in denen die Tickets für die Finalrunde ausgespielt wurden. Der TVB unterlag jedoch dem SVG Lüneburg mit 0:2 (8:25, 17:15). So ging es für das Team anschließend in die Platzierungsrunde der Ränge vier bis sechs. Gegen den TuS Bersenbrück setzte sich der TV Baden mit 2:0 (25:19, 25:16) durch, unterlag im Anschluss allerdings dem Oldenburger TB mit 1:2 (21:25, 25:22, 8:15). Da der OTB auch Bersenbrück bezwang, belegten die Badener am Ende den fünften Rang.

Für die U18 des TV Baden reichte es dagegen nicht, sich einen Platz unter den besten fünf Teams zu sichern. In der Abschlusstabelle wird die Mannschaft auf Rang sieben geführt. In der Vorrunde verloren die Badener jeweils mit 0:2 gegen den VSG im Turn-Klubb zu Hannover (18:25, 18:25) und den USC Braunschweig (25:22, 24:26, 8:15). Als Dritter der Vorrundengruppe A ging es danach im Überkreuzspiel gegen den TSV Giesen Grizzlys. Giesen siegte dabei mit 2:0 (16:25, 16:25).

In der Platzierungsrunde sollten die jungen Badener dann jedoch noch zwei Erfolge verbuchen. Die Tecklenburger Land Volleys wurden mit 2:0 (25:18, 25:15) besiegt und die VSG Ammerland in einer spannenden Begegnung mit 2:1 (22:25, 28:26, 15:11).