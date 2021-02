Volleyball 2. Bundesliga

TV Baden belohnt sich für eine starke Leistung

Maurice Reding

Der TV Baden hat beim FC Schüttorf 09 den ersten Sieg in diesem Jahr eingefahren. Die Mannschaft von Werner Kernebeck behielt in einem am Ende dramatischen Spiel im Tiebreak die Oberhand.