Betitelt die 0:3-Niederlage gegen Moers nicht als Tiefschlag: Badens Coach Fabio Bartolone. (Björn Hake)

0:3 gegen Moers: Eine solch deutliche Heimniederlage hatte der TV Baden lange nicht mehr kassiert. Für Fabio Bartolone, den Coach des Volleyball-Zweitligisten, ist dieses Ergebnis aber keines, was Anlass zur Sorge geben müsste. „Wir haben zwar letzte Saison gegen Moers gewonnen, aber das war ein Wunder. Weil wir jetzt verloren haben, sind wir nicht gleich schlecht“, betont Bartolone.

Geduld ist gefragt

Die Erklärung ist denkbar einfach: Moers gehöre einfach nicht zu der Kategorie Gegner, gegen die Baden Punkte holen müsse. Die Zielsetzungen beider Teams sind zu verschieden. Moers gehöre wie auch der nächste Gegner zu den Titelkandidaten. Der Fokus des TVB liegt hingegen bekanntlich auf dem Klassenerhalt. Daher seien solche Spiele nicht als Tiefschläge zu bezeichnen, sagt Bartolone. „Damit müssen wir leben, Moers war in jedem Element einfach besser. Wir müssen geduldig bleiben und auf die Spiele gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf warten. Dann müssen wir punkten.“

Das ist in dieser Saison jedoch nochmals einen Tick schwieriger, wie Bartolone versichert. „Denn diesmal gibt es keine Mannschaft wie Delbrück, die jedes Spiel verlieren wird.“ Daher weiß auch Badens Coach, dass auch einige Überraschungscoups vonnöten sein werden. „Wir brauchen auch in dieser Saison wieder drei, vier Wunder.“ Die nächste Möglichkeit bietet sich direkt am Sonnabend, wenn der TVB beim CV Mitteldeutschland gastiert (Anpfiff: 19 Uhr). Allerdings muss Bartolone sein System umstellen, da Diagonalspieler Ole Seuberlich nicht mitwirken kann.