Ab dem dritten Satz zeigten Badens Nummer zwölf Stefan Baum und sein Team eine starke Leistung gegen einen starken Gegner. (Hake)

Baden. Das war eine echte Machtdemonstration, die der CV Mitteldeutschland am Sonntag in der Lahofhalle präsentierte. Zumindest war das in den beiden ersten Sätzen der Fall. In diesen ließ der amtierende Titelträger der 2. Volleyball-Bundesliga Nord dem TV Baden kaum eine Chance. Doch dann kam das auf, mit dem wohl kaum jemand der Anwesenden gerechnet hat – Spannung. Der Favorit aus Sachsen-Anhalt gewann die Partie aber dennoch mit 3:1 (25:16, 25:11, 23:25, 25:20). Somit blieb dem Außenseiter doch nur, sich über die vielen kleinen und ein großes Erfolgserlebnis während des Spiels zu freuen.

Eines der kleinen Erfolgserlebnisse bekamen die 220 Zuschauer unter anderem im zweiten Satz zu sehen. Ole Sagajewski überraschte die Gäste, als er den Ball über das Netz pritschte, anstatt ihn knallhart in die gegnerische Hälfte zu schlagen. Sagajewski machte den Punkt. Anschließend freute sich die gesamte Badener Mannschaft diebisch. Solch kleine Momente der Freude sollte es einige geben – viel mehr war in den beiden ersten Sätzen gegen den Meister, der den Titel zuletzt zweimal in Folge gewann aber jeweils auf den Aufstieg verzichtete, nicht möglich.

Aufschläge bereiten Probleme

Der CV Mitteldeutschland war dem Zweitliga-Neuling anfangs in allen Bereichen überlegen. Und das fing bereits mit den Aufschlägen an. Unter anderem war es der Grieche Alvi Shurdhi, der die Badener mit seinen starken Angaben in der Annahme vor Probleme stellte. Das war etwa im ersten Satz der Fall: Shurdhi sorgte fast im Alleingang dafür, dass der CVM beim 24:14 satte zehn Satzbälle hatte. Zwei davon wehrte das Team von TVB-Trainer Fabio Bartolone noch ab. Dann schnappte sich der Favorit Durchgang Nummer eins – 25:16. Noch deutlicher wurde es im zweiten Abschnitt. Den Badenern gelangen in diesem lediglich elf Punkte.

Doch nach der zehnminütigen Pause nahm der dritte Satz einen komplett anderen Verlauf. Der TVB gestaltete diesen nicht nur ausgeglichen, sondern gewann ihn sogar. Als Ole Sagajewski den Durchgang mit dem 25:23 beendete, wurde die Lahofhalle zum Tollhaus. Da war es, das große Erfolgserlebnis. Sollte dem Außenseiter doch das Wunder gelingen? Sollte er dem Meister einen oder gar zwei Punkte abnehmen? Es sollte nicht gelingen. Denn Mitteldeutschland fand doch wieder zu der Dominanz aus den beiden ersten Sätzen zurück und trat die lange Heimreise mit drei Punkten im Gepäck an. Als der Matchball verwandelt war, applaudierten die Badener Fans aber trotzdem.

Den Applaus bekam das Team auch zu Recht – aufgrund der Leistungssteigerung. Fabio Bartolone war nach dem Spiel davon überzeugt, dass seine Mannschaft mit einem guten Gefühl aus der Partie gehen könne. „Mitteldeutschland ist eine andere Volleyball-Welt. Aber was meine Jungs in den Sätzen drei und vier gezeigt hat, war einfach gut. Ich habe ihnen in der Pause gesagt, dass sie an ihre Grenzen und volles Risiko gehen müssen“, sagte der Coach.

Glücklich mit dem Spielverlauf war auch Badens Kapitän Stefan Baum. „Das Entscheidende ist, dass wir diesen einen Satz gewonnen haben. Daraus können wir unsere Motivation ziehen. Im dritten Satz haben wir unsere Punkte schlau und intelligent herausgespielt. Wir haben gegen das obere Ende der 2. Bundesliga gespielt. Es ist toll, sich mit solchen Teams zu messen.“ Für Stefan Baum gab es zudem noch einen weiteren Grund zur Freude. Denn ihm wurde nach dem Spiel die Silbermedaille überreicht, die der wertvollste Spieler (MVP) des Verliererteams erhält. Somit wurde erstmals in dieser Saison nicht Ole Sagajewski zum MVP des TV Baden ernannt. „Dass ich MVP werde, hätte ich nicht gedacht“, sagte Baum. „Natürlich freue ich mich darüber sehr. Aber im Moment ist diese Auszeichnung für mich nur eine Nebensache.“ Wichtiger sei ihm das Erfolgserlebnis gewesen, dass er mit seinem Team erreicht hatte.