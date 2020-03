Moritz Wanke wurde zu Badens wertvollstem Spieler ernannt. (Björn Hake)

Die Zweitliga-Volleyballer des TV Baden sind von ihrem Auswärtsspiel gegen den TuB Bocholt nicht mit leeren Händen zurückgekehrt. Der TuB gewann die Partie zwar mit 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:16, 15:4), durch das Erreichen des Tiebreaks hat der TVB aber einen Punkt gewonnen. Nun stehen die Badener in der Tabelle bei 30 Zählern. Sie haben damit eine magische Grenze überschritten. Denn ist nun sehr unwahrscheinlich, dass das Team von Trainer Werner Kernebeck, das noch vier Spiele zu absolvieren hat, noch in Abstiegsnöte gerät.

Für einen Mann im TVB-Dress war die Begegnung in Nordrhein-Westfalen von sehr großer Bedeutung: Balint Bencsik. Der Außenangreifer hatte die große Aufgabe, Ole Sagajewski zu vertreten. Badens Leistungsträger wird für den Rest der Saison nicht mehr zum Einsatz kommen, da er ein Auslandssemester in der Schweiz absolviert. Kernebeck brachte Bencsik von Anfang an. „Denn Lewin Probst war krank und Simon Bischoff ebenfalls nicht bei 100 Prozent“, erklärte der Trainer seine Entscheidung, den Spieler aus Badens Oberliga-Team in die Startaufstellung zu platzieren.

Bencsik mit guter Leistung

Bencsik zahlte das Vertrauen mit einer guten Leistung zurück. „Er war schon aufgeregt. Schließlich herrscht in der 2. Liga eine ganz andere Geschwindigkeit und Härte. Aber er hat dem Team sehr gut geholfen und hat für tolle Momente gesorgt“, sagte Kernebeck. Ein weiterer Spieler bekam ebenfalls Lob vom Coach: Moritz Wanke. Der Zuspieler habe seine Sache sehr gut gemacht. Das zeigt auch die Wahl des wertvollsten Spielers. Wanke wurde zum MVP auf Badener Seite ernannt. Er kam auch deshalb so viel zum Einsatz, weil Kernebeck auf Alessandro Blasi verzichten musste. Der Italiener musste krankheitsbedingt passen.

Ohne Blasi und Sagajewski entwickelte sich in Bocholt eine Partie auf Augenhöhe. „Wenn eine Mannschaft mal ein bisschen nachgelassen hat, hat die andere stets zulegen können“, sagte Kernebeck. Nachdem die Badener den ersten Satz verloren hatten, entschieden sie die beiden folgenden Durchgänge für sich und hatten das Minimalziel – etwas Zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen – bereits erreicht. „Der vierte Satz ist uns dann ein bisschen davongeschwommen. Dramatisch war es aber nicht“, schilderte Kernebeck.

Im Tiebreak traute der Trainer dann aber seinen Augen nicht. Seinem Team gelang lange Zeit nichts in dem Entscheidungssatz. Bocholt legte eine 12:0-Führung hin. „Das war unglaublich. Darüber müssen wir natürlich noch einmal im Training reden“, sagte Kernebeck. „Vielleicht wurde da schon zu viel gefeiert, weil die Jungs wussten, dass wir die 30-Punkte-Marke bereits geknackt hatten. Insgesamt war es von uns dennoch ein ordentlicher Auftritt. „Wir sind in Sachen Klassenerhalt jetzt durch und können befreit aufspielen.“ In den restlichen Partien will Kernebeck aber mit seinem Team beweisen, dass es in dieser Saison zu Recht 30 Punkte eingesammelt hat.

TV Baden: Moritz Wanke, Jan-Henrik Radeke, Nick Sörensen, Jannik Haats, Nils Mallon, Ole Seuberlich, Simon Bischoff, Björn Hagestedt, Artem Tscherwinski, Balint Bencsik.