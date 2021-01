Jan-Henrik Radeke (von rechts), Patrick Pfeffer und Co. waren im dritten Satz der Partie in Neustrelitz auf den Punkt da. (Björn Hake)

Als der TV Baden den Punkt zum 24:20 erzielte, reckte Werner Kernebeck die Arme in die Luft. Dem Badener Coach war spätestens jetzt klar, dass seine Mannschaft den dritten Satz der Volleyball-Zweitligapartie beim PSV Neustrelitz höchstwahrscheinlich für sich entscheiden wird. Einen Ballwechsel später war es so weit. Kapitän Nils Mallon nutzte den ersten Satzball und sorgte für das 25:20. Die Badener verkürzten damit in einem unterhaltsamen Spiel auf 1:2. Dass es am Ende trotzdem nicht für einen Punkt reichte, lag an den Unkonzentriertheiten und kleinen Fehlern, die sich im vierten Satz wieder einschlichen.

Der dritte Satz zeigte aber, dass der TV Baden absolut konkurrenzfähig ist und einem Team aus der oberen Tabellenregion wehtun kann. Das sah gegen den Moerser SC eine Woche zuvor noch ganz anders aus. Werner Kernebeck war zwar mit den ersten anderthalb Sätzen einverstanden, mit dem weiteren Verlauf des Spiels aber ganz und gar nicht. Der TVB-Trainer vermisste bei seinem Team die nötigen Emotionen. Diese waren in der Partie beim PSV Neustrelitz von Anfang an da. Besonders in eben jenem dritten Satz feuerten sich die Spieler mehrmals an und bejubelten jeden Punktgewinn energisch. „Unser Anspruch ist es, dahin zu kommen, wie im dritten Satz zu spielen. Das ist der Maßstab“, sagte Werner Kernebeck im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dem Badener Coach gefiel vor allem das Blockspiel seiner Mannschaft. „Das hat gut funktioniert“, stellte er zufrieden fest. Egal ob Jannik Haats, Moritz Wanke oder Ole Seuberlich – sie alle sorgten durch ihre erfolgreichen Blocks das ein oder andere Mal für Stirnrunzeln beim Gegner. Den vielleicht vorentscheidenden Punkt im dritten Satz schaffte der TV Baden durch einen starken Block von Seuberlich. Auch die Angriffe spielten die Schwarz-Weißen in Ruhe zu Ende. Das war in den ersten zwei Sätzen nicht immer der Fall, wodurch sich die Badener einige Punktverluste ankreiden mussten. Neustrelitz habe in dieser Phase des Spiels aber auch gezeigt, warum sie eine gute Mannschaft sind und in der Tabelle auf Platz vier stehen, sagte Kernebeck. „Sie haben keine wilden Sachen gemacht und waren sehr abgeklärt.“

Werner Kernebeck hob mehrere Aspekte positiv hervor. Besonders das Blockspiel seiner Mannschaft hatte dem TVB-Trainer gefallen. (Björn Hake)

Ein weiterer Punkt, der den Klub aus dem Weserort zufrieden stimmen kann, ist der Kampfgeist, den die Mannschaft in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt hat. Trotz kleinerer Fehler konzentrierte sich das Team von Werner Kernebeck auf ihr Spiel und kämpfte sich immer wieder heran. So war es auch im dritten Satz. Zum Zeitpunkt der ersten technischen Auszeit führten die Badener mit 8:7, lagen wenig später aber mit 8:10 zurück. Die Schwarz-Weißen ließen sich von diesem Rückschlag aber nicht beeindrucken und gingen beim Stand von 14:13 wieder in Führung. Zur zweiten technischen Auszeit hatte der TVB erstmals einen Zwei-Punkte-Vorsprung (16:14), den er im Laufe des Satzes auf fünf Punkte (21:16) ausbaute. Neustrelitz kämpfte sich beim Stand von 22:20 für den TV Baden noch mal auf zwei Punkte heran, doch der starke Block von Ole Seuberlich sorgte für das 23:20. Wenig später stand der Satzgewinn.

Dass in diesem Spiel mehr drin war, ärgerte die Schwarz-Weißen. „Nach dem Spiel waren alle enttäuscht. Ein fünfter Satz wäre verdient gewesen. Wir haben uns nicht belohnt“, meinte Kernebeck. Dennoch gehe der Weg in die richtige Richtung. „Wenn wir in einigen Momenten ruhiger werden, holen wir noch mehr Punkte“, sieht der Badener Coach seine Mannschaft in der richtigen Spur. Hinzu komme, dass bis auf den langzeitverletzten Ole Sagajewski der gesamte Kader zur Verfügung steht. „Wir können gut durchwechseln und erleben dabei keinen Einbruch im Spiel“, sagt Kernebeck, der gegen Neustrelitz einige gute Aktionen von Artem Tscherwinski nach dessen Einwechslung sah.

An diesem Wochenende kann der TV Baden zeigen, ob er die Leistung des dritten Satzes in Neustrelitz über eine gesamte Partie abrufen kann. In der Badener Lahofhalle gastiert der VC Bitterfeld-Wolfen, der den TVB im November deutlich mit 3:0 besiegt hatte. Eine Rechnung ist hier noch offen.