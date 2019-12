Der TV Baden schloss seine erste Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga mit einem Spiel für die Geschichtsbücher ab. (Björn Hake)

Es fehlten ihm die Worte. Peter-Michael Sagajewski, Manager des TV Baden, musste nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga erst einmal alles sacken lassen. Doch was war geschehen, das den eigentlich so wortgewandten TVB-Macher sprachlos machte? Der Grund war ein erfreulicher für die Badener. Denn sie hatten am finalen Spieltag im Auswärtsspiel gegen den Moerser SC in ihrer Premieren-Saison den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga perfekt gemacht. Und das auf eine Art und Weise, die allen Beteiligten wohl ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird.

Nachdem der USC Braunschweig sein letztes Spiel parallel mit 0:3 verloren hatte, stand fest, dass der TV Baden mindestens zwei Punkte in Moers holen musste. Ein Sieg im Tiebreak würde also für den Klassenerhalt reichen. Und so kam es dann auch. Baden siegte mit 3:2. Der Weg dorthin war jedoch ein sehr dramatischer. Und genau das machte Sagajewski sprachlos. Die von Fabio Bartolone gecoachten Badener mussten lange zittern, bis sie sich selbst erlösten.

Nach drei weniger spektakulären Sätzen – der MSC hatte einen gewonnen, der TVB zwei – entwickelte sich eine Partie für die Geschichtsbücher: Der Wahnsinn von Moers nahm seinen Lauf. Die Gäste erspielten sich im Laufe des vierten Satzes ein kleines Polster. Vieles deutete darauf hin, dass Baden auch diesen Durchgang gewinnt und den Klassenerhalt perfekt macht. Doch Moers hatte etwas dagegen. Sie kamen wieder heran, sodass der Satz in die Verlängerung ging. In dieser erkämpfte sich der TVB mehrere Matchbälle, doch keiner sollte die Erlösung bringen. Und so kam es, wie es kommen musste: Der Moerser SC entschied Abschnitt Nummer vier doch noch für sich – mit 33:31. Der Tiebreak musste die Entscheidung bringen.

Es war der ultimative Showdown. Für Baden bot sich eine allerletzte Chance auf den Klassenerhalt. Und der Druck machte sich zunächst auch bemerkbar: Zügig legte Moers ein 5:1 vor. Die Badener, die in dieser Saison schon so oft geschlagen zu sein schienen, zogen den Kopf abermals aus der Schlinge. Sie kamen zurück und erarbeiteten sich die nächsten Matchbälle. Es waren drei – 14:11. Doch wieder wurde es nichts. Moers glich aus. Danach trieben es beide Teams auf die Spitze: Baden legte einen Punkt vor, Moers glich aus. So ging es bis zum 18:18. Dann sollte der Moment kommen. Der TVB machte zwei Punkte in Folge. Der Klassenerhalt war geschafft. Punktgleich mit Braunschweig schloss der Aufsteiger die Saison ab. Er steht aber vor dem USC, weil er eine Partie mehr gewonnen hat.

Und irgendwann fand Sagajewski dann doch wieder Worte: „Ich bin überwältigt. An Brisanz war die Partie nicht zu toppen. Es war ein reines Nervenspiel, in dem die Mannschaft und der Trainer einen super Job gemacht haben.“ Und auch Bartolone wusste, dass er und das Team im April 2019 eine spannende Saison mit einem Spiel für die Historie abgeschlossen hatten: „So ein Drama habe ich noch nie erlebt. Alle Menschen, die dabei waren, werden dieses Spiel ihr Leben lang nicht vergessen.“ Fabio Bartolone war einmal mehr beeindruckt von dem starken Charakter seines Teams. „Wenn man den vierten Satz mit 31:33 verliert, dann unterliegt man eigentlich auch im Tiebreak. Aber die Jungs sind mental so stark. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir unser großes Ziel am Ende einer anstrengenden Saison endlich erreicht.“

Mit dem Erreichen des Klassenerhaltes begannen beim TV Baden auch die Planungen für das zweite Jahr in der 2. Bundesliga. Und auch in dieser Spielzeit sieht es für die Badener gut aus. Die Mannschaft befindet sich zum Jahreswechsel im Mittelfeld der Tabelle. Allerdings ist Fabio Bartolone nicht mehr an Bord. Der Coach, der Baden zum Klassenerhalt geführt hatte, wurde im Oktober von Werner Kernebeck abgelöst. Bei der Trennung erklärte Peter-Michael Sagajewski, dass es einen Kurswechsel geben soll.