Der TV Baden will am Sonntag in der Lahofhalle mit einer neuen Aufstellung wieder erfolgreich sein. (Björn Hake)

Baden. Der Druck wächst auf die Volleyballer des TV Baden. Denn der Vorsprung auf die Abstiegsplätze in der 2. Bundesliga ist nur noch minimal. Seit vergangenem Wochenende beträgt der Abstand zwischen dem TV Baden und dem USC Braunschweig nur noch ein Pünktchen. Ein Sieg in der kommenden Partie würde dem TVB dementsprechend guttun. Doch der Zweitliga-Neuling bekommt es an diesem Spieltag mit einem Gegner zu tun, der auf einer Erfolgswelle schwimmt. Der TV Baden empfängt am Sonntag (Anpfiff um 16 Uhr) in der Lahofhalle den FC Schüttorf 09.

Der FC kommt als Tabellensechster an die Weser und hat seit nunmehr vier Spielen in Folge nicht mehr verloren. Dreimal gewann Schüttorf mit 3:0, zudem wurde der VC Bitterfeld-Wolfen in dessen Halle nach fünf Sätzen niedergerungen. Der Gegner dürfte also mit viel Selbstvertrauen nach Baden reisen. Von solchen Resultaten durften TVB-Trainer Fabio Bartolone und seine Schützlinge zuletzt nur träumen. Beide Spiele, die das Team in diesem Jahr ausgetragen hat, gingen verloren. Gegen Bocholt war Baden nicht schlechter, unterlag aber dennoch. Vergangenes Wochenende war der TVB in Kiel hingegen chancenlos.

An diese beiden Begegnungen dürfe man jetzt aber nicht mehr denken, fordert Fabio Bartolone: „Wir wissen, dass der Druck langsam größer wird. Aber wir müssen im Kopf stark bleiben. Wenn wir gegen Schüttorf 100 Prozent geben, werden wir ein schönes Spiel abliefern.“

Auch wenn es gegen die Schüttorfer – deren jüngste Leistungen Fabio Bartolone als sehr stark bezeichnet – am Sonntag mal nicht so gut laufen sollte, dürften sich seine Spieler nicht verrückt machen. Bartolone: „Wichtig wird es sein, dass meine Jungs auch in solchen Situationen mit Geduld spielen.“ Darüber hinaus haben die Badener unter der Woche eine neue Aufstellung einstudiert. Mit dieser, so hofft es Fabio Bartolone, kehrt der Erfolg in die Lahofhalle zurück.