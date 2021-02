Die Volleyballer des TV Baden durften sich in Schüttorf über den ersten Sieg des Jahres freuen. (Björn Hake)

Mit Krimis kennen sie sich aus beim TV Baden. Erinnert sei nur an den Wahnsinn von Moers vor gut zwei Jahren, als der Volleyball-Zweitligist am letzten Spieltag im Tiebreak noch den Klassenerhalt perfekt machte. Im Spiel beim FC Schüttorf 09 ging es am Sonntag zwar nicht um den Ligaverbleib, spannend wie ein Krimi war die Partie dennoch. Nach mehr als zweieinhalb Stunden verwandelte Alexander Decker den zweiten Matchball zum 3:2-Sieg (wir berichteten). Der erste Sieg des Jahres war in trockenen Tüchern. Das sorgte bei allen Beteiligten für Jubelstürme. „Die Freude nach dem Abpfiff war riesengroß“, war Badens Coach Werner Kernebeck im Gespräch mit unserer Zeitung mehr als glücklich.

Dass es kein gewöhnlicher Sonntag für den TVB werden sollte, zeichnete sich mehr und mehr im Laufe des Tages ab. Da war zum einen das winterliche Wetter, das im Norden der Republik für klirrende Kälte, Verwehungen und einige Zentimeter Schnee sorgte. So gestaltete sich die Anreise für den Klub aus dem Weserort in den Landkreis Grafschaft Bentheim keineswegs reibungslos. Als die Kernebeck-Crew in Schüttorf eintraf, wartete die nächste Überraschung auf sie. Beide Hauptschiedsrichter schafften es wegen des Wetters nicht rechtzeitig in die Vechtesporthalle. So einigten sich beide Klubs darauf, dass die Gastgeber aus Schüttorf beide Schiedsrichter stellten. „Das habe ich so auch noch nicht erlebt“, sagte Badens Teammanager Peter-Michael Sagajewski. Dem pflichtete Werner Kernebeck bei, der sogleich ein Lob für das Gespann parat hatte: „Respekt an beide Schiris, die es gut gemacht haben.“

Bischoff braucht keine Anlaufzeit

Eine gute Leistung lieferte auch der TV Baden ab. Werner Kernebeck imponierte besonders, dass seine Mannschaft in den kritischen Situationen ruhig geblieben ist. „In diesen Situationen hatten wir einen guten Flow. Wir konnten zwischen Anspannung und Ruhe wechseln“, lobte der Badener Trainer. Das galt besonders in den Sätzen zwei und drei, in denen die Schwarz-Weißen sich durch nichts aus dem Gleichgewicht bringen ließen. Dabei musste der TVB früh im zweiten Satz den Ausfall von Libero Jan-Henrik Radeke verkraften, der sich bei einer Klärungsaktion verletzt hatte. Radekes Position als Libero übernahm Simon Bischoff. Und dieser Simon Bischoff brauchte keine Anlaufzeit, um in die Partie hineinzufinden. „Er hat ein super Spiel gemacht, wie alle anderen aber auch. Wir haben gesehen, dass wir diese Dinge kompensieren können“, war Kernebeck mehr als zufrieden mit der Reaktion seines Teams. Bischoff erhielt am Ende zu Recht die goldene MVP-Medaille.

Als die Badener nach dem zweiten auch den dritten Satz für sich entschieden, war ihnen bereits ein Punkt sicher. Doch die Mannschaft wollte mehr. Im vierten Satz hatte die Kernebeck-Crew aber Probleme mit dem Gegner, der sein Spiel umstellte und die Schwarz-Weißen damit auf dem falschen Fuß erwischte. „Wir brauchten etwas, um uns darauf einzustellen. Mitte des Satzes hatten wir uns einigermaßen darauf eingestellt“, sagte Kernebeck. Doch es sollte nicht mehr für eine Wende reichen.

Werner Kernebeck zeigte sich nach dem Spiel mehr als zufrieden. (Björn Hake)

So musste – wie schon das Wochenende zuvor gegen den VC Bitterfeld-Wolfen – der Tiebreak über Sieg oder Niederlage entscheiden. Anders als gegen Bitterfeld behielten die Badener diesmal die Oberhand – und das in einem wahren Krimi. Der TVB führte bereits mit 13:11 und brauchte nur noch zwei Punkte für den Spielgewinn. Dann legte Schüttorf eine Drei-Punkte-Serie hin und hatte plötzlich Matchball. Diesen wehrte der Klub aus dem Weserort ab und hatte einen Spielzug später selbst seinen ersten Matchball. Doch Schüttorf glich erneut aus. Den zweiten Matchball nutzten die Badener dann und machten den ersten Sieg in diesem Jahr perfekt. „Fünfsatzsiege sind schöne Siege. Ehrlicherweise hätte es aber auch – wie gegen Bitterfeld – anders ausgehen können“, meinte Kernebeck.

Mit dem ersten Sieg des Jahres kann der TV Baden die kommenden Wochen mit reichlich Selbstvertrauen angehen. „Es ist gut für die eigene Emotionslage, dass wir Sätze gewinnen können. Wir sind aus dem emotionalen Tief raus. Die Mannschaft hat gemerkt, dass es funktioniert. Diesmal haben wir uns für den Aufwand belohnt. Selbstvertrauen holt man sich durch Siege“, stellte Trainer Werner Kernebeck zufrieden fest. Der Trend, er zeigt bei den Schwarz-Weißen nach oben.