Laut Trainer Fabio Bartolone war Nick Sörensen Badens stärkster Akteur. Und das hatte Folgen: Er wurde zum wertvollsten Spieler des TVB ernannt. (Björn Hake)

Delbrück. Der Klassenerhalt nimmt für den TV Baden immer konkretere Formen an. Der Volleyball-Zweitligist fuhr am Sonnabend ein ungefährdetes 3:0 (25:19, 25:19, 25:23) beim DJK Delbrück ein. Der Tabellenzehnte hat nun drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den Braunschweig belegt.

Für die Badener war es in Delbrück aber auch ein Abend der Premieren. Zum einen war da das Resultat. Der Klub von der Weser durfte in Ostwestfalen seinen ersten 3:0-Erfolg in der 2. Bundesliga feiern. Zwar hatte der TVB zuvor bereits sieben Siege eingefahren. Allerdings war es ihm dabei nie gelungen, ohne Satzverlust zu bleiben. Doch es gab noch eine weitere Premiere. Erstmals in dieser Spielzeit wurde Nick Sörensen bei den Badenern zum wertvollsten Spieler ernannt. Und da die Gäste als Gewinner das Feld verlassen hatten, durfte der Zuspieler auch die Goldmedaille in Empfang nehmen. Dass Sörensen die Auszeichnung bekam, sei vollkommen richtig gewesen, meinte sein Trainer Fabio Bartolone: „Nick war unser bester Spieler.“

Dabei war gar nicht vorgesehen, dass Sörensen in Delbrück so viel Einsatzzeit bekommt. Weil aber Badens zweiter Zuspieler Moritz Wanke aus gesundheitlichen Gründen passen musste, wurde Sörensen auf dem Weg zum Auswärtssieg zu einem wichtigen Faktor. Diesen Erfolg mussten die Badener aber auch einfahren, um die guten Chancen im Abstiegskampf aufrechtzuerhalten. Schließlich ist Delbrück das abgeschlagene und sieglose Schlusslicht der 2. Bundesliga Nord.

Die Gäste hätten die Pflichtaufgabe aber kaum souveräner erfüllen können. Wie sicher seine Mannschaft den Tabellenletzten beherrschte, beeindruckte auch Bartolone: „Trotz des Drucks, die drei Punkte gewinnen zu müssen, haben die Jungs sehr sicher und konzentriert gespielt.“ Besonders in den entscheidenden Phasen der beiden ersten Sätze zeigten die Badener, dass sie in den vergangenen Wochen – durch die Siege gegen Essen und Mitteldeutschland – gereift sind. Der TVB setzte sich in den beiden Durchgängen jeweils dann ab, als es darauf ankam – und zwar gegen Ende der Sätze. Beide wurden vom TV Baden mit 25:19 gewonnen.

Im dritten Satz die Nerven behalten

Als die Badener auf 2:0 gestellt hatten, stand bereits fest, dass sie mindestens einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen würden. Doch das Bartolone-Team wollte und musste mehr holen. Schließlich ging es in Delbrück auch darum, den großen Konkurrenten im Abstiegskampf, den USC Braunschweig, unter Druck zu setzen. Die Partie der Braunschweiger beim Kieler TV wurde am Sonnabend zwei Stunden nach dem Beginn des Badener Spiels angepfiffen.

Doch der TVB musste sich im dritten Satz noch mal ordentlich strecken, um die Punkte zwei und drei einzusacken. „Delbrück hat noch einmal eine Reaktion gezeigt, doch wir haben die Nerven behalten“, sagte Bartolone, der mit ansehen durfte, wie seine Mannschaft den zweiten Matchball verwandelte und erstmals in ihrer Zweitliga-Geschichte mit 3:0 gewann. Laut Fabio Bartolone war der Erfolg mehr als verdient: „Wir waren in allen Bereichen besser als der Gegner. Das war richtig gutes Teamwork.“

Während der Rückfahrt gab es dann erneut Grund zum Jubeln. Denn Braunschweig verlor in Kiel mit 1:3. Der TVB hat nun noch zwei Spiele vor der Brust. Braunschweig darf hingegen noch dreimal ran, muss aus diesen Partien jedoch mindestens vier Zähler holen und hoffen, dass Baden nicht mehr punktet.