Nils Mallon (weißes Trikot) hatte in der Vorsaison nach dem Heimspiel gegen Moers doppelten Grund zur Freude: Er gewann die Partie und wurde zum wertvollsten Spieler ernannt. (Björn Hake)

Es gibt Duelle im Volleyball, die sind vollgeladen mit Emotionen – manche mehr, andere weniger. Das Duell, das an diesem Spieltag ansteht (Anpfiff: Sonntag um 16 Uhr in der Lahofhalle), gehört zu den ersteren: TV Baden gegen den Moerser SC. In der Saison 2018/2019 lieferten sich die beiden Zweitligisten zwei packende Duelle. Vor allem das Rückspiel in Moers ging in die Vereinsgeschichte des TVB ein. In diesem erreichte der damalige Zweitliga-Neuling von der Weser durch einen dramatischen Fünfsatzerfolg auf dem letzten Meter den Klassenerhalt.

„Ja, an dieses Spiel erinnern wir uns natürlich gerne zurück. Das letzte Spiel gegen Moers war ja schon fast zwangsweise ein sehr emotionales“, sagt TVB-Kapitän Nils Mallon schmunzelnd. Doch auch das Hinspiel war an Spannung kaum zu überbieten. Im Lahof ging es ebenfalls über die volle Distanz – und auch in dieser Partie zog der frühere Erstligist aus Moers den Kürzeren.

Allerdings weiß auch der Mannschaftsführer der Badener, dass diese beiden Erfolgserlebnisse seinem Team am kommenden Sonntag nur recht wenig helfen. „Für Motivation werden diese Siege aber sorgen“, findet Mallon.

Motivation und einen emotionalen Auftritt werde der TVB auch benötigen, um den Moerser SC erneut in die Knie zu zwingen. „Moers ist mit dem Ziel in die Saison gegangen, oben mitzuspielen. Das ist natürlich ein sehr starker Gegner“, sagt Trainer Fabio Bartolone. Aber dennoch: Er will seine Mannschaft mutig in das Heimspiel schicken. „Unser Ziel ist es, wieder gegen diese Mannschaft zu punkten. Wie viele Punkte es werden, sehen wir am Ende des Spiels.“

Doch nicht nur der TV Baden wird bis in die Haarspitzen motiviert sein. „Moers wird mit Sicherheit mit der Einstellung ins Spiel gehen, dass sie mit uns noch eine Rechnung offen haben“, sagt der Kapitän. Nils Mallon liegt mit seiner Einschätzung richtig. Denn genau das kündigte der Klub auf seiner Facebookseite an. Die Badener müssen sich dementsprechend also auf einen galligen Gegner einstellen.

Bartolone rechnet aber fest damit, dass sein Ensemble damit gut umzugehen weiß. Schließlich holte Baden aus den beiden ersten Saisonspielen – zuletzt gewannen die Schwarz-Weißen gar mit 3:1 beim VC Bitterfeld-Wolfen – vier Punkte. „Wir befinden uns in einer guten Phase“, findet Fabio Bartolone. Daran habe auch der vergangene Sonntag nichts geändert. Vor knapp einer Woche waren die Badener Gastgeber für die Endrunde um den Nordwestpokal. Nach einem Erfolg gegen TSV Giesen II stand der TVB dem SVG Lüneburg II im Finale gegenüber. Nach einer 2:0-Satzführung unterlag der Gastgeber der Bundesliga-Reserve noch mit 2:3.

„Das Pokalspiel wird aber keinen Einfluss auf die Liga haben“, ist Bartolone überzeugt. „Natürlich waren wir ein bisschen enttäuscht. Meine Spieler hätten diesen Pokal sicher gerne in den Händen gehalten.“ Mallon pflichtet seinem Coach in Sachen Nachwehen bei. „Das Finale gegen Lüneburg haben wir abgehakt, wir haben das Spiel am Montag noch einmal ganz kurz thematisiert. Natürlich ist es ärgerlich, dass wir noch verloren haben. Aber Pokal ist nun einmal Pokal.“

Während des Finals stand auch Badens neuer Zuspieler Allessandro Blasi auf dem Feld. Der Italiener wusste auf seiner Position zu überzeugen. Das Zusammenspiel zwischen Blasi und den TVB-Angreifern klappte über weite Strecken schon sehr gut. „Obwohl Alessandro erst seit zwei Wochen bei uns ist, klappt es mit der Kommunikation auf dem Feld schon gut“, urteilt Mallon. „Aber als Zuspieler ist es ja auch wichtig, viel mit seinen Mitspielern zu reden.“

Doch nicht nur sportlich habe der Italiener, der in Bremen ein Auslandssemester absolviert, schon einen guten Draht zu seinen neuen Teamkollegen gefunden. Auch abseits des Feldes sei er bereits integriert, sagt Badens Kapitän. Und gerade dieser starke Zusammenhalt ist es, der den TV Baden für die anderen Teams so gefährlich macht. Der Moerser SC musste dies in der Vorsaison gleich zweimal spüren. Und geht es nach Fabio Bartolone und Nils Mallon, soll diese Eigenschaft auch beim dritten Zweitliga-Duell der beiden Klubs zum Tragen kommen.