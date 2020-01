Badens Leistungsträger Ole Sagajewski nahm die Silbermedaille des wertvollsten Spielers des Verliererteams mit nach Hause – aber keine Punkte. (Björn Hake)

Die Zielvorgabe von Werner Kernebeck ist vor jedem Spiel die gleiche. Der Trainer des TV Baden will mit seinem Team in der 2. Volleyball-Bundesliga aus jeder Partie etwas Zählbares mitnehmen. Egal, ob man auf einen Favoriten oder ein Team auf Augenhöhe trifft. In den vier letzten Begegnungen des Jahres 2019 setzten die Badener die Zielvorgabe um. Acht von zwölf möglichen Zählern sammelte der TVB ein. Doch beim Start ins neue Jahr, der gleichzeitig den Rückrunden-Auftakt bildete, verpasste Baden Kernebecks Zielvorgabe: Beim FC Schüttorf 09 verloren die Schwarz-Weißen mit 0:3 (31:33, 25:27, 23:25).

Das Resultat mag sich im ersten Moment deutlich anhören. Die knappen Ausgänge der drei Sätze, die am Sonntag in der Vechtesporthalle gespielt worden sind, zeigen aber, dass für die Gäste durchaus etwas Zählbares drin war. Diese Meinung vertrat auch Trainer Werner Kernebeck: „Für uns war in der Tat mehr möglich, mindestens ein Satzgewinn. Wir haben keine falschen Entscheidungen in den wichtigen Situationen getroffen. Der Gegner aber die besseren.“ Der Satzgewinn war für die Gäste besonders im ersten Durchgang drin. Beim 24:22 hatten sie die beiden ersten Möglichkeiten, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Beide Matchbälle wehrte Schüttorf aber gekonnt ab. Der TVB sollte aber noch vier weitere Chancen erhalten, doch auch diese wurden allesamt nicht genutzt. Der FCS hatte ebenfalls Satzbälle. Den vierten verwandelte das Team von Trainer Henk Goor.

Äußerst knapp verlief auch der zweite Spielabschnitt, sodass es in die Verlängerung ging. Mit dem dritten Satzball machten die Gastgeber den Durchgang schließlich zu. Die beiden knappen Ausgänge der Sätze eins und zwei schienen bei den Badenern Spuren hinterlassen zu haben. Denn im dritten Durchgang liefen die Gäste zunächst einem Rückstand hinterher. Doch die Badener berappelten sich wieder. Erneut wurde es spannend, als sich der Satz seinem Ende näherte. Und der TVB stemmte sich gegen die Niederlage: Beim 24:21 hatte das Goor-Team schon drei Matchbälle. Zwei davon wehrte Baden noch ab, mit dem dritten machte der favorisierte FC Schüttorf den Heimsieg perfekt. „Wir ärgern uns alle, dass wir die ein, zwei entscheidenden Punkte nicht gemacht haben. Aber Schüttorf war in diesen Phasen halt besser. Man darf nicht vergessen, dass auf der anderen Spielfeldhälfte Jungs standen, die richtig gut sind“, urteilte Werner Kernebeck. „Diese Niederlage ist für uns aber auch kein Drama. Denn wir haben uns hier nicht abschießen lassen und sind keineswegs untergegangen. Es war wahrlich kein schlechtes Volleyballmatch, das beide Mannschaften gezeigt haben.“

In der Tabelle beträgt der Vorsprung auf die beiden Abstiegsränge für die Badener weiterhin sechs Zähler. Und diesen können die am kommenden Sonnabend vergrößern, wenn der aktuelle Vorletzte aus Bitterfeld-Wolfen in die Lahofhalle kommt. Einen Tag später empfängt der TVB den VCO Berlin. Es würde den Badener gut zu Gesicht stehen, wenn sie in diesen Partien die häufig genannte Zielvorgabe des Trainers umsetzen.

TV Baden: Nils Mallon, Ole Sagajewski, Ole Seuberlich, Nick Sörensen, Artem Tscherwinski, Jan-Henrik Radeke, Jannik Haats, Björn Hagestedt, Simon Bischoff, Lewin Probst, Leander Schulz, Balint Bencsik.