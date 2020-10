Badens Coach Werner Kernebeck muss sich überlegen, wie er mit Ole Sagajewski einen seiner besten Spieler ersetzt. (Björn Hake)

Das Selbstvertrauen, es ist beim TV Baden spätestens nach der knappen Pleite gegen den Kieler TV noch mehr gewachsen. Gegen einen der Titelfavoriten hielt der Volleyball-Zweitligist mehr als nur gut mit und hatte den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage. Dass die Partie nach einer 2:0-Satzführung am Ende im Tiebreak doch noch verloren ging, lag laut TVB-Coach Werner Kernebeck daran, dass seine Mannschaft in den entscheidenden Szenen drei, vier Fehler zu viel gemacht habe. Diese Fehler wollen die Badener abstellen. Die nächste Gelegenheit dazu haben sie am Sonntag, wenn das Auswärtsspiel beim VC Bitterfeld-Wolfen ansteht (Anpfiff um 16 Uhr).

Den Klub aus dem Süden Sachsen-Anhalts kann Kernebeck nur schwer einschätzen. „Bitterfeld-Wolfen hat kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Kader wurde komplett auf links gedreht. Ihr Zuspieler Martin Krüger ist der, der die Fäden zusammenhält“, sagt der TVB-Coach, der eine Partie auf Augenhöhe erwartet. „Auf dem Papier ist es ein Duell, das hin- und hergehen könnte.“

Bitterfeld-Wolfen weist wie Baden nach drei Spielen vier Punkte auf. Zum Auftakt gab es eine 1:3-Niederlage beim SV Lindow-Gransee. „Gegen die ist es keine Schande zu verlieren“, meint Kernebeck. Das zweite Spiel lief genau so ab wie die Partie des TV Baden gegen den Kieler TV. Beim TuS Mondorf führte der Volleyballclub bereits mit 2:0, ließ sich das Spiel aber noch aus der Hand nehmen und unterlag am Ende im Tiebreak. Im dritten Spiel platzte dann der Knoten: Bei den Juniors Frankfurt gewannen die Bitterfelder in ihrem dritten Auswärtsspiel hintereinander mit 3:1.

Dass nun das erste Heimspiel auf den Tabellensiebten wartet, könnte durchaus Kräfte freisetzen, glaubt Kernebeck. „Sie sind wahrscheinlich heiß drauf, ihr erstes Heimspiel auszutragen“, sagt er. Um die Partie dennoch erfolgreich zu gestalten, müsse der TVB laut Kernebeck einiges aufbringen. „Gegen Kiel war die Leistung sehr, sehr respektabel. Wir gehen daher frohen Mutes und mit breiter Brust in das Spiel“, sagt Kernebeck.

Die Reise nach Sachen-Anhalt nicht antreten wird mit Ole Sagajewski einer der besten Spieler des TV Baden. Der Außenangreifer hat sich verletzt und wird den Badenern erst mal fehlen. „Diese und kommende Woche wird er auf jeden Fall ausfallen, wahrscheinlich aber auch länger“, muss Kernebeck für die kommenden Spiele eine Lösung finden. Bis auf Sagajewski sei der komplette Kader dabei – vorausgesetzt, der Corona-Schnelltest, den alle Mitreisenden vor der Fahrt absolvieren müssen, fällt negativ aus.

Dass die Saison aufgrund der steigenden Infektionszahlen nicht zu Ende gebracht werden könnte, daran verschwendet Werner Kernebeck derzeit noch keinen Gedanken. „Die Unsicherheit ist zwar groß. Die Anzeichen stehen aber darauf, dass die Saison in der ersten und zweiten Liga zu Ende gespielt werden soll. Ich glaube, sie wird erst einschneidend verändert, wenn dazu auf politischer Ebene etwas entschieden wird“, sagt der Badener Trainer.