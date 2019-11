Die beiden erfahrenen Spieler Waldemar Peters (l.) und Sergej Stanke unterlagen mit ihrem TV Baden II Hollern knapp. (Björn Hake)

Kein Trainer verliert gerne. Doch es gibt hin und wieder Niederlagen, denen Übungsleiter auch etwas Positives abgewinnen können. So ist es jetzt Peter-Michael Sagajewski ergangen. Der Coach des Volleyball-Oberligisten TV Baden II beobachtete am Wochenende zwar eine Niederlage seines Teams, hart ins Gericht wollte er mit seinem Team jedoch nicht gehen. Die Zweitliga-Reserve des TVB unterlag dem TSV Hollern-Twielenfleth mit 2:3 (25:21, 25:18, 22:25, 22:25, 10:15). Durch das Erreichen des Tiebreaks nahmen die Badener immerhin einen Punkt mit nach Hause.

„Es war ein sehr gutes Spiel“, bilanzierte Sagajewski die Auswärtspartie. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft sei er zufrieden gewesen – obwohl sie eine 2:0-Satzführung in Hollern aus der Hand gegeben hatte. Der erste Durchgang war ein hart umkämpfter, in dem die Gäste aber das bessere Ende für sich hatten. Mit dem Erfolgserlebnis im Rücken spielten die Badener im zweiten Satz groß auf. „Das war ein Schaulaufen“, sagte der Badener Coach, der gegen Ende des Abschnitts ein wenig durchwechselte. Im dritten Satz kam es dann aber so, wie es im Volleyball immer wieder vorkommt. Und das veranlasste Peter-Michael Sagajewski dann doch dazu, ein wenig Kritik zu üben: „Im Kollektiv wurde ein Gang zurückgeschaltet. Plötzlich machen wir viele Eigenfehler und spielen die Bälle viel zu einfach zum Gegner zurück.“

Konzentration höher halten

Die erfahrenen Spieler des TSV Hollern-Twielenfleth nahmen diese Geschenke nur allzu gerne an, punkteten fleißig und schnappten sich den dritten Satz. Im folgenden Durchgang steigerten sich die Gäste von der Weser zwar wieder, doch auch dieser Satz ging an die Hausherren. Der Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Es musste die Frage beantwortet werden, ob Hollern oder Baden zwei Punkte holt. Die Antwort hieß schließlich Hollern. „Was wir gezeigt haben, war aber insgesamt in Ordnung – bis auf den dritten Satz“, sagte Peter-Michael Sagajewski. Im Training müsse besprochen werden, warum die gesamte Mannschaft in diesem Abschnitt, der der letzte der Begegnung hätte sein können, nicht das Niveau der beiden ersten Sätze erreichte. „Wir müssen daran arbeiten, dass die Konzentration über die gesamte Spielzeit hochgehalten wird“, kündigte der Trainer an.

Obwohl sein Team derzeit mit acht Zählern auf dem sechsten Rang der Oberliga-Tabelle steht und somit punktgleich mit Hollern ist, das den Relegationsplatz einnimmt, blickt der Trainer mit Optimismus nach vorne. „Alle meine Spieler haben das Zeug, oben dabei zu sein. Es hapert derzeit aber ein bisschen an der Konsequenz“, sagte der Trainer. Ein Extralob verteilte Sagajewski an den jungen Ben Bischoff. Der 17-Jährige will beim Oberliga-Team des TVB in die Liberorolle wachsen. „Er hat jetzt zum ersten Mal bei uns alle fünf Sätze durchgespielt. Und von allen Seiten hat er nur gehört: Er hat seine Sache gut gemacht“, lobte Peter-Michael Sagajewski die Vorstellung seines Nachwuchsspielers auf der Libero-Position.