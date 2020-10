Marc Schmeyers avancierte laut Trainer Peter-Michael Sagajewski in Wildeshausen zu einem der auffälligsten und besten Spieler. (Björn Hake)

Dieses Phänomen ist im Volleyball immer wieder zu beobachten: Eine Mannschaft beherrscht die ersten zwei Sätze, verliert im dritten Durchgang den Faden, findet diesen auch im vierten nicht wieder und muss im Tiebreak um den Sieg kämpfen. An genau solch einem Spiel war jetzt der TV Baden II beteiligt. Im Auswärtsspiel des Oberligisten gegen den VfL Wildeshausen deutete nach den Sätzen eins und zwei alles auf einen Sieg der Badener hin. Sie verloren aber den berühmten Faden. Im Tiebreak bekam das Team von Trainer Peter-Michael Sagajewski aber noch einmal die Kurve und gewann das spannende Match mit 3:2 (25:17, 25:15, 19:25, 16:25, 15:6).

Sagajewski ist ein sehr erfahrener Coach. Daher wollte er nach dem Spiel, das um ein Haar noch verloren gegangen war, auch keinem seiner Spieler einen Vorwurf machen. „Niemand macht das mit Absicht. Dieser dritte Satz kann manchmal eben fatal sein“, meinte der Coach der TVB-Zweitliga-Reserve. Dabei lief bei den Schwarz-Weißen zuvor alles rund. „Wir legen so einen tollen Start hin. Es wurde einfach alles richtig gemacht“, lobte Sagajewski, der in Wildeshausen den privat verhinderten Max Kernebeck verzichten musste. Er wurde auf der Zuspieler-Position von Marc Schmeyers vertreten, der laut Sagajewski zu einem der auffälligsten Spieler avancierte.

Bruch im Spiel der Gäste

Dass der TVB-Trainer umstellen musste, machte sich zunächst nicht bemerkbar. „Es roch nach 3:0. Für einige Spieler auf dem Feld wohl schon zu doll“, sagte Sagajewski. Viel geändert habe er in Sachen Aufstellung nach dem zweiten gewonnenen Satz nichts, dennoch kam es zum Bruch im Spiel der Gäste. „Vor allem in der Annahme klappte nicht mehr viel“, nannte Sagajewski eine Schwachstelle, die sich in seinem Team auftat. Der VfL Wildeshausen, der für Sagajewski zum Kreis der stärkeren Teams in der Oberliga gehört, nutzte die Fehler der Gäste konsequent. „Alle Appelle von außen haben nicht mehr geholfen“, sagte der TVB-Coach. „Bei uns fehlte einfach das nötige Gift, um das Spiel mit 3:0 zu gewinnen.“ So deutlich wie die Gastgeber die ersten beiden Sätze verloren hatten, so klar entschieden sie die Durchgänge drei und vier für sich. Daher musste der Tiebreak über Sieg und Niederlage entscheiden.

Plötzlich spielten die Badener wieder so wie in den ersten beiden Sätzen. Marc Schmeyers legte zu Beginn des Entscheidungssatzes eine Aufschlagserie hin: Der TVB führte schnell mit 6:0. „Und das ist in einem Tiebreak schon fast die Entscheidung“, freute sich Sagajewski über den Lauf seines Teams. „Das Fazit lautet: Wir haben einen Punkt verschenkt, aber auch zwei gewonnen. Wichtig ist ohnehin, dass wir auch das dritte Spiel für uns entschieden haben.“ Mit nunmehr acht Punkten führt der TV Baden die Tabelle an. Sagajewski tritt aber auf die Euphoriebremse: „Wir haben jetzt acht Punkte für den Klassenerhalt. Wir haben aber Spaß daran, unseren Weg weiterzugehen und wollen unsere Serie weiter ausbauen.“ Die Möglichkeit dazu haben die Badener am 24. Oktober, wenn sie beim TuS Bersenbrück zu Gast sind.

TV Baden II: Schmeyers, Auge, Feizollahi, B. Schulz, L. Schulz, Wellmann, Decker, Weiß, Probst, Stanke, oude Nijhuis, Schön.