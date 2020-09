Lewin Probst zählt beim TV Baden II zu den Stützen im Team. Mit seiner Mannschaft gelang ihm nun ein perfekter Auftakt in die neue Oberliga-Saison. (Björn Hake)

Der Trainer kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Auch einen Tag später funkelten bei Peter-Michael Sagajewski – angesprochen auf den Saisonauftakt des TV Baden II – noch die Augen. Denn sein Team legte in der Volleyball-Oberliga einen Saisonstart hin, wie ihn sich jede Mannschaft und jeder Coach wünscht. Die Badener Zweitliga-Reserve besiegte sowohl die SG Ofenerdiek/Ofen (25:21, 25:20, 25:21) als auch die VSG Ammerland II (25:17, 25:17, 25:21) mit 3:0. Mit diesen Resultaten hätte selbst der erfahrene Coach Sagajewski nicht gerechnet: „Ich bin total überrascht, gleichzeitig aber auch erfreut und mächtig stolz.“

Durch die beiden Heimsiege legte der TV Baden II zudem endgültig einen Makel aus der Vorsaison ab. Denn in der Spielzeit 2019/2020 präsentierte sich das Sagajewski-Team zu Beginn alles andere als heimstark. Überhaupt liefen die Badener in der vergangenen Saison ihren eigenen Ansprüchen lange Zeit hinterher. Erst gegen Ende der Serie wuchs das Punktekonto an. Nun hatte Peter-Michael Sagajewski gehofft, dass seine Mannschaft es anders macht – und gleich zu Saisonbeginn ihr komplettes Leistungsvermögen abruft. Seine Spieler erfüllten ihm den Wunsch. In beiden Partien zeigte der TV Baden II eine überzeugende Leistung, gab nicht einen Satz ab und fuhr die Maximalpunktzahl von sechs Zählern ein.

Decker spielt befreit auf

Dass die Badener ihren Gegnern überlegen waren, zeigen auch die einzelnen Satzausgänge. Wobei Sagajewski ein wenig einschränkte: „Die dritten Sätze in beiden Partien hätten wir auch durchaus verlieren können, aufgrund von einigen Wechseln.“ In beiden Fällen fingen die Gastgeber sich jedoch rechtzeitig. Überrascht war der TVB-Coach besonders darüber, dass sein Team gegen die VSG Ammerland II keinen Satz abgegeben hat. „Diese Mannschaft erwarte ich in der Tabelle weit oben. Das Team ist gespickt mit zweitligaerfahrenen Spielern“, sagte er über den zweiten Gegner des Tages.

Sagajewski verfügt in seinen Reihen aber ebenfalls über Spieler, die bereits Zweitliga-Luft geschnuppert haben. Allen voran Alexander Decker. Nachdem sich der Außenangreifer dazu entschieden habe, sich wieder mehr auf Volleyball zu fokussieren, „spielt er wie befreit“, sagte Sagajewski. Doch auch die jungen Spieler, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, hätten zum Auftakt überzeugt – unter anderem David Weiß oder Marc Schmeyers als Zuspieler. Gegen Ammerland habe sein Team sich zudem in der Annahme kaum Aussetzer geleistet. „Daher war es möglich, ruhig unser Spiel aufzubauen“, schilderte Sagajewski. Laut des Trainers sei es wichtig gewesen, dass Ammerland nicht zur Entfaltung der vollen Spielstärke kam. Sagajewski: „Wenn man diesem Gegner den kleinen Finger reicht, nimmt er sich im Normalfall den ganzen Arm.“ Die SG Ofenerdiek/Ofen habe seine Mannschaft hingegen durch eine starke Blockarbeit geknackt. Dem TV Baden II gelang demzufolge viel am ersten Spieltag. Und daher geriet der engagierte Trainer nun einmal ins Schwärmen: „Der Start macht Lust auf mehr und motiviert uns alle.“

TV Baden II: Lewin Probst, Max Kernebeck, Arshia Feizollahi, Bjarne Schulz, Björn Wellmann, Alexander Decker, Marc Schmeyers, David Weiß, Sergej Stanke, Christoph Ehrt, Maximilian Schön, Kevin oude Nijhuis.