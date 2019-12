David Weiß hat beim TVB zuletzt eine gute Entwicklung genommen. (Björn Hake)

Entwicklungen nehmen Mannschaften nicht zwingend über einen längeren Zeitraum. Hin und wieder geschieht dies auch innerhalb einer Begegnung. Genau solch eine Partie stand jetzt für den TV Baden II in der Volleyball-Oberliga an. Beim DJK Füchtel Vechta trumpfte der TVB teils groß auf, musste aber auch kritische Momente überstehen. Bei Spielende rissen die Gäste die Arme aber noch oben. Denn die Zweitliga-Reserve aus Baden gewann in Vechta mit 3:2 (25:20, 25:27, 18:25, 25:19, 18:16).

Im Vorfeld hatte Badens Trainer Peter-Michael Sagajewski darauf gehofft, dass seinem Team beim DJK ein Befreiungsschlag gelingt. Denn teilweise blieb der TVB hinter seinen eigenen Erwartungen zurück. Der Wunsch des Coaches ging nun auf. Wobei Sagajewski lieber die volle Punktzahl mitgenommen hätte. Dass es nun zwei anstatt drei Zähler geworden sind, machte den Trainer aber keineswegs unglücklich: „Denn die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auf einem guten Weg ist. Gerade die jungen Spieler kommen gut in Fahrt.“ Vor allem zwei Nachwuchsakteure hätten nun in Vechta überzeugt – Libero Ben Bischoff und Mittelblocker David Weiß. Zufrieden war der Coach schlussendlich aber mit jedem seiner Spieler.

Mit einer Sache war Peter-Michael Sagajewski dann aber doch unzufrieden: Nachdem der TV Baden II den ersten Satz für sich entschieden hatte, war er auch im zweiten Durchgang drauf und dran, diesen für sich zu entscheiden. Beim Stand von 24:23 hatten die Gäste Satzball, doch sie machten den Deckel nicht drauf. Zwei Spieler des TVB standen sich auf dem Feld im Weg, der Punkt ging an Vechta. „Dann kam es bei uns zum Aussetzer im Kopf“, sagte Sagajewski. Das wussten die routinierten Vechtaer für sich zu nutzen und glichen zum 1:1 aus.

In Satz Nummer drei habe der Kopf bei seinen Jungs ebenfalls nicht gespielt, sodass auch dieser an Füchtel Vechta ging. „Dennoch hadere ich nur mit dem Ende des zweiten Satzes“, verdeutlichte Sagajewski, der glücklich darüber war, dass seine Mannschaft nach dem dritten Durchgang wieder durchstartete. In Satz Nummer vier knüpften die Badener wieder an die Leistung des ersten Abschnittes an und glichen aus. Im Tiebreak hatten die Gäste die besseren Nerven und entschieden die Partie für sich. „Drei Punkte waren für uns drin. Dass es jetzt zwei geworden sind, sollten wir als einen mahnenden Finger sehen“, meinte der Coach des TV Baden II.

Aufgrund der Resultate der anderen Partien sind die Badener zwar auf den achten Platz –ein direkter Abstiegsrang – gerutscht, das beunruhigt den Coach aber nicht. Denn in der Tabelle geht es extrem eng zu. Derzeit ist der TVB punktgleich mit den Tecklenburger Land Volleys II auf Rang sechs. Gegen dieses Team muss Baden zum Jahresabschluss ran.