Beim TV Baden II ruhen die Hoffnungen unter anderem auf Balint Bencsik. (Hake)

Der ganz große Befreiungsschlag ist dem TV Baden II zuletzt in der Volleyball-Oberliga zwar nicht gelungen, doch der 3:2-Sieg beim DJK Füchtel Vechta hat dem Team wieder frischen Wind gegeben und die Mannschaften in der Tabelle noch enger zusammenrücken lassen. Jetzt steht für den TVB das nächste Auswärtsspiel und eine weitere Chance an, um sich im Klassement nach oben zu schieben. Der TV Baden II, der aktuell auf einem Abstiegsrang steht, fährt am Sonnabend (Anpfiff um 15 Uhr) zu den punktgleichen Tecklenburger Land Volleys II.

Sagajewski peilt bei Tebu die volle Punktzahl an, „allerdings geht es auch darum, erst einmal das Hinspiel aus den Köpfen zu spielen“, sagt der Coach. In diesem unterlag der TVB knapp mit 2:3. Sein Team sei aber bereit, um das Auswärtsspiel für sich zu entscheiden. „Wenn die Jungs so spielen wie sie trainieren, bin ich sehr positiv gestimmt.“ Zudem ruhen seine Hoffnungen auf einen Erfolg auf Balint Bencsik und Leander Schulz. Auf die beiden Außenangreifer sei zuletzt das Training zugeschnitten gewesen. Jetzt sollen sie den TV Baden II mit ihren Stärken zum Sieg in der Fremde führen.