Feiernde Badener: In Kiel soll diese Szene wiederholt werden. (Björn Hake)

Achim. Kopf frei – so lautet das Motto bei den Zweitliga-Volleyballern des TV Baden vor der Auswärtsfahrt am Sonnabend. Es geht in den hohen Norden zum Kieler TV (Anpfiff: 20 Uhr). Dort will der TVB die zuletzt kassierte 1:3-Heimpleite gegen Bocholt vergessen machen.

„Wir müssen das Spiel schnell aus dem Kopf bekommen und uns an die schönen Spiele erinnern“, betont Badens Coach Fabio Bartolone. Doch die Aufgabe am Sonnabend ist eine äußerst schwierige. Zum einen kassierten Bartolones Mannen im Hinspiel ein glattes 0:3. Damals im September und zuletzt gegen Bocholt hat insbesondere eines den Ausschlag für die Negativerlebnisse gegeben. „Das ist die Realität in der 2. Bundesliga. Geben wir nicht hundert Prozent, haben wir keine Chance. Es muss bei uns alles passen, wir müssen immer ans Limit gehen“, fordert Bartolone.

Doch wie erwähnt, die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein. Denn die Kieler sind daheim in der bisherigen Saison noch ungeschlagen. „Ich bin gespannt, was Kiel zu Hause so besonders macht“, geht Badens Trainer mit Vorfreude in die Begegnung. Wichtig für seine Mannen sei es, über einen starken Aufschlag Druck auszuüben. Dann könne die Kieler Festung erobert werden. Denn Bartolone weiß: „Irgendwann muss jede Serie einmal enden.“

Zu gerne wäre er mit seinem Team – alle Mann stehen zur Verfügung – verantwortlich dafür. Insbesondere wäre ein Erfolgserlebnis gut für den Kopf. „Es wäre gut, vor den Spielen gegen Braunschweig und Essen etwas Positives einzufahren, denn in diesen Spielen wird der Druck groß sein.“ Zwei Chancen hat der TVB: zunächst in Kiel, eine Woche später daheim gegen Schüttorf.