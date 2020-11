Der TV Baden um Jan Markiefka (Nummer 11) und Artem Tscherwinski (Nummer 17) warf alles in die Waagschale, belohnte sich aber nicht für eine gute Partie. (Björn Hake)

Ohne Druck befreit aufspielen – mit diesem Ziel ist der Volleyball-Zweitligist TV Baden zu seinem Auswärtsspiel beim Tabellenführer SV Lindow-Gransee angetreten. Dieses Vorhaben setzte die Mannschaft von Werner Kernebeck erfolgreich in die Tat um. Zwar stand es am Ende 0:3 (26:28, 19:25, 16:25) aus Sicht des TVB, doch die Badener zeigten, dass sie mit einer Spitzenmannschaft mithalten können. „Ich bin deutlich zufriedener als letzte Woche. Wir haben sehr befreit aufgespielt“, war Kernebeck glücklich mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Badens Coach, der neben Ole Sagajewski und Ole Seuberlich kurzfristig auch auf Patrick Pfeffer verzichten musste, sah, wie seine Mannschaft von Beginn an da war und mit dem Tabellenführer auf Augenhöhe agierte. „Wir sind gut ins Spiel reingekommen und haben Lindow sehr gut beschäftigt“, lobte Kernebeck. Seine Mannschaft habe alles in die Waagschale geworfen und hätte sich auch fast mit dem Satzgewinn belohnt. Zwischenzeitlich führten die Badener beim Stand von 14:10 mit vier Punkten Vorsprung. Doch die Gastgeber kamen wieder heran. Dennoch gelang es den Gästen, den Spitzenreiter im Schach zu halten.

Es entwickelte sich ein wahrer Krimi, kein Team setzte sich entscheidend ab. Beim Stand von 24:23 hatte der TV Baden dann einen Satzball, den das Kernebeck-Team aber nicht nutzte. Nach zwei Punkten in Folge hatte Lindow-Gransee wiederum die Chance, den ersten Satz für sich zu entscheiden. Aber der TVB wehrte diesen genauso wie einen weiteren ab. Den dritten Satzball nutzten die Gastgeber und entschieden damit den ersten Satz mit 28:26 für sich. „Es war ein super erster Satz. Er geht leider verloren, aber das war nicht schlimm“, sagte Kernebeck.

Lange Zeit auf Augenhöhe

Satz Nummer zwei schien sich zunächst wie Satz Nummer eins zu entwickeln. „Bis Mitte des Satzes waren wir dran“, sah Badens Coach, wie seine Mannschaft nahtlos an die gute Leistung im ersten Satz anknüpfte. Der TVB hatte bei der ersten technischen Auszeit – wie zwischenzeitlich im ersten Satz – abermals einen Vier-Punkte-Vorsprung (8:4). Die Gastgeber zeigten aber, warum sie ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen. Bis zur zweiten technischen Auszeit hatten sie den Spielstand gedreht und führten knapp mit 16:15. Nach dieser Auszeit fanden die Badener aber nicht mehr richtig in die Spur, sodass Lindow-Gransee davonzog und beim Stand von 24:18 sechs Satzbälle hatte. Den zweiten nutzten die Gastgeber und gingen mit 2:0 in Front.

Werner Kernebeck sah eine deutliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Woche. Badens Coach verteilte deshalb reichlich Lob. (Björn Hake)

Der dritte Satz verlief zunächst wieder eng. Doch wie im zweiten Satz zeigte Lindow-Gransee ab Mitte des Satzes seine ganze Klasse. So hatten sich die Gastgeber bis zur zweiten technischen Auszeit bereits einen Vorsprung von fünf Punkten (16:11) erarbeitet. Im Laufe des Satzes steuerte der Tabellenführer immer mehr in Richtung Spielgewinn. Wenig später hatten die Gastgeber dann gleich acht Matchbälle und nutzen direkt den ersten zum glatten 3:0-Erfolg.

Werner Kernebeck stellte trotz der klaren Niederlage viele positive Sachen heraus. „Für uns war wichtig, dass wir gut spielen und die Fehler weitestgehend abstellen. Das Allerwichtigste war: Es geht auch ohne Ole Sagajewski und Ole Seuberlich. Darauf lässt sich aufbauen“, sagte der TVB-Coach. Seine Mannschaft sei diesmal als verschworene Gemeinschaft aufgetreten. „Ich bin sehr zufrieden mit der Art, wie wir gespielt haben. Das gibt Selbstvertrauen. Letzte Woche war es holprig, aber wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Die kommenden Aufgaben sind auch schwierig, aber jeder weiß jetzt, wie es geht“, blickte Kernebeck bereits voraus.

TV Baden: Moritz Wanke, Jan-Henrik Radeke, Nick Sörensen (n.e.), Jannik Haats, Nils Mallon, Simon Bischoff, Jan Markiefka, Benedikt Gerken, Björn Hagestedt, Artem Tscherwinski, Balint Bencsik.