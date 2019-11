Zuspieler Moritz Wanke steht gegen Bocholt noch einmal im Kader des TV Baden. Danach verabschiedet er sich für zwei Monate ins Ausland. (Björn Hake)

Dass der TuB Bocholt zuletzt erfolgreich in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord unterwegs war, kann wahrlich nicht behauptet werden. Das Team aus Nordrhein-Westfalen kassierte drei Niederlagen in Folge. Behauptet werden kann aber auch nicht, dass der TV Baden an diesem Sonntag (Anpfiff um 16 Uhr) eine Mannschaft in der Lahofhalle empfängt, die einer Krise steckt. Denn beim genaueren Blick auf die jüngsten TuB-Resultate ist eines zu erkennen: Der Schein trügt.

Die beiden Niederlagen gegen den VV Humann Essen und den SV Warnemünde waren solche, bei denen die Bocholter, die sich selbst TuB-Schrauber nennen, nicht leer ausgegangen sind. In beiden Partien unterlag Bocholt erst im Tiebreak. Vor allem eine Niederlage überraschte Badens Trainer Werner Kernebeck dann aber doch – und zwar das 2:3 gegen Essen. Trotz einer 2:0-Satzführung brachten die TuB-Schrauber den Sieg nicht über die Ziellinie. Respekt hat Kernebeck hingegen vor dem, was Bocholt gegen Warnemünde gelungen ist: „Wer gegen Warnemünde zwei Sätze gewinnt, hat so viel nicht falsch gemacht.“

Nicht nur aus diesem Grund nimmt Kernebeck Abstand davon, beim kommenden Gegner von „Abwärtsspirale“ zu sprechen. „Bocholt hat ein paar Verletzungssorgen. So etwas nagt an einem Team, das sich in solchen Situationen immer neu sortieren muss. Und vor ihren drei Niederlage haben die Bocholter ja ziemlich oft gewonnen“, sagt Kernebeck. Dass der TuB vor seiner Niederlagen-Serie erfolgreich in der 2. Bundesliga Nord war, beweist die Tabelle: Platz drei nimmt der Klub aktuell ein.

Doch wie es Trainer so häufig machen, will auch Kernebeck vor allem auf seine eigene Mannschaft blicken. Und die hat ihre Sache gut gemacht, seitdem der aktuelle Trainer das Amt von seinem Vorgänger Fabio Bartolone übernommen hat. Viermal stand Kernebeck nun in der Verantwortung. Seine Bilanz: zwei Siege und fünf Punkte. Und auch gegen Bocholt rechnet sich der Trainer einiges aus. „Wir haben gegen diesen Gegner alle Chancen. Es wird sicher ein heißes Spiel.“

Allerdings müsse seine Mannschaft die kleinen Fehler abstellen, die sie sich am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel gegen den Kieler TV geleistet hatten. Auch wegen dieser Patzer, die sich die TVB-Spieler besonders gegen Ende der einzelnen Sätze erlaubten, unterlagen sie mit 0:3. Doch auch bei dem Resultat trüge der Schein, findet Kernebeck. Sein Team habe sich wesentlich besser präsentiert. Daran solle nun angeknüpft werden – aber eben ohne die Fehler.

Ein Sieg der Badener könnte zudem den netten Nebeneffekt haben, zu den beiden Abstiegsrängen eine Lücke zu reißen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Platz zwölf vier Punkte. „Den Abstand zu vergrößern, sollte schon unser Ziel sein. Denn in dieser Saison gibt es keine klaren Abstiegskandidaten. Da wäre eine Lücke schon eine tolle Sache. Gegen die anderen Teams von unten haben wir immer eine Chance. Es wäre aber auch gut, mal gegen einen Gegner von oben ein Ausrufezeichen zu setzen“, sagt Werner Kernebeck.

Mit einem Sieg würden die Badener zudem ihren Zuspieler Moritz Wanke gebührend verabschieden. Er reist demnächst für zwei Monate ins Ausland und wird dem TVB erst im Laufe der zweiten Saisonhälfte wieder zur Verfügung stehen.

Bereits gegen Bocholt wird Alessandro Blasi fehlen. Der Italiener zog sich im jüngsten Heimspiel gegen Mondorf eine Bänderdehnung zu. „Zwei Wochen wird er auf jeden Fall noch fehlen. Wenn es gut läuft, kann er in diesem Jahr noch einmal spielen“, schildert Kernebeck die Situation um den Zuspieler.