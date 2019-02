Fabio Bartolone fährt mit seinem Team nach Bitterfeld. (Björn Hake)

Baden. Der große Jubel vom Sonntagnachmittag ist abgeebbt. Nun gilt die volle Konzen-

tration der Zweitliga-Volleyballer des TV Baden dem kommenden Gegner. Am Sonnabend tritt das abstiegsbedrohte Team beim VC Bitterfeld-Wolfen an. Der Anpfiff des Spiels ertönt um 19 Uhr.

Nachdem die Badener die vier ersten Partien des Jahres 2019 verloren hatten, ist die Zuversicht beim Aufsteiger nun wieder zurück. Dafür hat der Fünfsatzerfolg vom vergangenen Sonntag gegen den VV Humann Essen gesorgt. Die Hoffnung, dass die Klasse gehalten wird, sie ist beim TV Baden endgültig zurück. Damit diese auch weiterhin am Leben gehalten wird, sollten die Badener künftig so stark aufspielen wie in den Sätzen drei, vier und fünf gegen Essen. TVB-Coach Fabio Bartolone ist noch immer stolz auf seine Mannschaft: „Die Jungs haben einen tollen Charakter gezeigt.“

Den guten Moment nutzen

Der kommende Gegner wird die Begegnung jedoch mit breiter Brust antreten. Bitterfeld gewann zuletzt mit 3:1 beim SV Warnemünde. Beim VC schätzt man den TV Baden so ein, dass es ein besiegbarer Gegner sei. „Natürlich sind wir nicht der Favorit“, sagt Bartolone. „Aber das sind wir in dieser 2. Liga ja eigentlich nie. Das ist schon fast langweilig.“ Chancenlos sieht der Italiener seine Mannschaft gegen den Tabellenachten aber keineswegs. „Wir müssen den guten Moment nutzen. Am Ende der Saison könnte auch jeder gewonnene Satz entscheidend sein.“ Wenn seine Mannschaft aus der Annahme heraus wieder gut punktet, könne in Bitterfeld durchaus etwas zu holen sein. „Eine gute Motivation allein wird uns nicht reichen“, findet Bartolone. „Das Spiel gegen Essen war klasse, aber so müssen wir jetzt auch weitermachen.“

Ein Spieler des TVB kann seinem Team in Bitterfeld allerdings nicht helfen. „Björn Hagestedt muss am Meniskus operiert werden. Für ihn ist die Saison leider zu Ende“, bedauert Fabio Bartolone.