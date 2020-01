Ob Zuspieler Alessandro Blasi in Moers zum Einsatz kommt, will Trainer Werner Kernebeck kurzfristig entscheiden. (Björn Hake)

Baden. Ein Klassenerhalt ist ein Klassenerhalt – ob er nun knapp erreicht wird oder nicht. Einen knappen Ligaverbleib hat der TV Baden bekanntlich in der Vorsaison der 2. Volleyball-Bundesliga erreicht. Am letzten Spieltag machte der TVB den Klassenerhalt durch einen 3:2-Erfolg beim Moerser SC perfekt. Nun kehren die Badener an den Ort des Triumphes zurück. Der TVB gastiert an diesem Sonnabend ab 19.30 Uhr beim früheren deutschen Meister und Europapokalsieger.

Die Erinnerungen an das bislang letzte Aufeinandertreffen mit dem MSC sind im Badener Lager hingegen alles andere als gut. Denn im Hinspiel der laufenden Saison unterlagen die Badener dem Klub aus Nordrhein-Westfalen. In der Lahofhalle setzte es ein 0:3. Und auch diesmal warte eine schwierige Aufgabe auf sein Team, weiß TVB-Trainer Werner Kernebeck. Zwar strotzt sein Team nach dem Sechs-Punkte-Wochenende vor Selbstvertrauen – Baden gewann vor einer Woche beim Doppel-Heimspiel gegen Bitterfeld-Wolfen und Berlin jeweils mit 3:1 –, doch auf der anderen Seite des Netztes wird ein Gegner stehen, der ebenfalls eine starke Saison spielt. Moers empfängt den Tabellenfünften aus Baden als aktueller Dritter des Klassements.

Um nun auch in der Fremde erfolgreich sein zu können, müssten seinem Team vor allem zwei Dinge gelingen: „Zum einen müssen wir gut annehmen, da Moers gute Aufschläger hat, andererseits müssen wir selbst gut aufschlagen. Setzen wir diese Vorgaben gut um, haben wir eine Chance, Punkte mitzunehmen“, sagt Kernebeck.

Blasi-Comeback durchaus möglich

Sollte es in Moers nicht zum Sieg reichen, wäre dies sicher kein Beinbruch für den TVB. Denn in Sachen Klassenerhalt sieht es derzeit gut aus. Das Polster zu den Abstiegsrängen beträgt satte elf Zähler. Dennoch sei es das Ziel, in Moers nicht leer auszugehen. Es ist darüber hinaus nicht auszuschließen, dass dem TVB am Sonnabend Alessandro Blasi wieder zur Verfügung steht. Der Italiener hat seine Bänderverletzung auskuriert. „Über einen Einsatz entscheiden wir aber kurzfristig“, erklärt Werner Kernebeck.