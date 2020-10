In den ersten beiden Sätzen hatten die Spieler des TV Baden noch reichlich Grund zum Jubeln, am Ende jedoch nicht mehr. (FOCKE STRANGMANN)

Als Patrick Pfeffer den entscheidenden Punkt zum Satzgewinn markierte, ballte Werner Kernebeck die Fäuste. Der Trainer des Volleyball-Zweitligisten TV Baden durfte sich zu diesem Zeitpunkt über eine durchaus überraschende 2:0-Satzführung gegen den Tabellenführer Kieler TV freuen. Drei Sätze später sah die Gefühlslage bei Badens Coach etwas anders aus. Frust und Enttäuschung machten sich breit, denn die Gäste aus Schleswig-Holstein drehten die Partie noch: 2:3 (25:18, 25:22, 19:25, 21:25, 13:15) stand es am Ende aus Sicht des TVB.

Kernebeck versuchte nach dem Schlusspfiff, die richtigen Worte zu finden. Denn auf der einen Seite nahmen die Badener einen Punkt gegen ein Spitzenteam mit, auf der anderen Seite war ein Sieg mehr als nur im Bereich des Möglichen. Besonders die Leistung seiner Mannschaft in den ersten beiden Sätzen hatte dem TVB-Coach imponiert. „Die ersten beiden Sätze waren für unsere Verhältnisse perfekt. Wir haben das Spiel kontrolliert. So hatte ich mir das gewünscht“, verteilte Kernebeck reichlich Lob.

Die Badener agierten in der heimischen Lahofhalle von Beginn an auf Augenhöhe mit dem Favoriten aus Kiel. Besonders Ole Sagajewski und Patrick Pfeffer waren nicht in den Griff zu kriegen und stellten die Gäste immer wieder vor Probleme. Keine der beiden Teams setzte sich zunächst entscheidend ab. Das änderte sich zum Ende des ersten Satzes. Nach drei Punkten in Folge zog der TVB auf 21:16 davon. Diesen Vorsprung ließ sich die Mannschaft von Werner Kernebeck nicht mehr nehmen und verwandelte mit dem Punkt zum 25:19 den ersten Satzball.

Kleine Fehler schleichen sich ein

In den zweiten Satz kamen die Badener zunächst nicht gut rein. Folglich liefen sie direkt einem 0:3-Rückstand hinterher. Beim Stand von 8:7 ging der TVB erstmals in Führung. Kurz danach lieferten sich beide Teams den Ballwechsel des Spiels. Mehrmals wurde der Ball gerade noch gerettet, unter anderem brachten Ole Sagajewski und Jan-Henrik Radeke den Ball mit dem Fuß über das Netz. Den spektakulären Ballwechsel entschied der TVB für sich – 13:12. Doch in der Folge machten die Badener ein paar Fehler zu viel und gerieten in Rückstand. Nach dem Ausgleich zum 22:22 waren die Gastgeber aber wieder auf den Punkt da und schnappten sich mit drei Punkten in Folge auch den zweiten Satz.

Die Kieler gaben sich nicht auf und zeigten im dritten Satz, warum sie als Tabellenführer angereist waren. Beim Stand von 16:13 hatten sich die Gäste einen Drei-Punkte-Vorsprung erarbeitet, den sie am Ende ausbauten und mit dem Punkt zum 25:19 auf 1:2 verkürzten. Dass Kiel noch mal zurückkommen würde, hatte Werner Kernebeck so erwartet. „Ich wusste um die Stärken von Kiel. Sie sind extrem spielfähig und geben nicht auf“, erkannte Badens Coach an.

Mit dem vierten Satz hatte der TVB die nächste Chance, die Überraschung perfekt zu machen. Lange Zeit war das auch im Bereich des Möglichen, doch gerade zum Ende spielten die Kieler ihre Stärken aus. Gleichzeitig schlichen sich in das Badener Spiel immer mehr Fehler ein. „Wir hatten die Kontrolle zurück. Dann machen wir aber drei, vier Fehler mehr als Kiel“, analysierte Kernebeck. Diese Patzer führten dazu, dass die Gäste die entscheidenden Punkte machten und zum 2:2 ausglichen.

Somit musste der Tiebreak entscheiden. In diesem ging es hin und her mit dem besseren Ende für den Kieler TV. Den ersten Matchball wehrten die Gastgeber noch ab, doch den zweiten nutzten die Gäste eiskalt. „Es ist am Ende schade“, zeigte sich Kernebeck ein wenig enttäuscht. Doch der TVB-Trainer nahm auch viel Positives aus der Partie mit. „Wenn wir diese drei, vier Fehler rauskriegen, dann gewinnen wir auch so ein Spiel. Diesen Schritt müssen die Jungs selber machen“, sagte er. Die nächste Gelegenheit dazu haben die TVB-Volleyballer im Auswärtsspiel beim VC Bitterfeld-Wolfen, das am 25. Oktober steigt.

TV Baden: Nils Mallon, Moritz Wanke (n.e.), Jan-Henrik Radeke, Nick Sörensen, Jannik Haats, Ole Seuberlich, Simon Bischoff (n.e.), Jan Markiefka (n.e.), Patrick Pfeffer, Benedikt Gerken, Ole Sagajewski, Björn Hagestedt, Artem Tscherwinski (n.e.), Balint Bencsik (n.e.).