Artem Tscherwinski und der TV Baden kämpften sich gegen ihre Gäste aus der Löwenstadt in den fünften, alles entscheidenden Satz. Diesen verloren die Gastgeber knapp. (FOTOS: Björn Hake)

Baden. Zwei Sätze gespielt und davon keinen gewonnen – diese Situation kannten die Zweitliga-Volleyballer des TV Baden noch aus ihrem Heimspiel gegen den TuB Bocholt. Damals war es dem TVB noch gelungen, sich in den Tiebreak zu retten. Eine 2:3-Niederlage gab es dennoch. Am Sonntag lagen die Badener nach zwei Sätzen gegen den USC Braunschweig erneut mit 0:2 in Rückstand. Es musste im Lahof also die nächste Aufholjagd geben, um nicht mit leeren Händen aus dem Heimspiel zu gehen. Und die Gastgeber taten es wieder: Erneut wurde zur großen Aufholjagd geblasen und der Tiebreak erreicht. Doch wie schon gegen Bocholt machten die Gäste den letzten Punkt: Braunschweig gewann das Niedersachsen-Duell mit 3:2 (25:20, 25:21, 22:25, 23:25, 19:17).

Einerseits durften sich die Badener freuen, weil sie ein weiteres Mal unter Beweis stellten, dass Aufgeben für sie keine Option ist. Andererseits waren die Gastgeber aber auch bitter enttäuscht. Denn sie hatten im Tiebreak den Sieg schon in der Hand. Beim 14:12 besaßen die von Werner Kernebeck gecoachten Gastgeber zwei Matchbälle. Beide wehrten die Braunschweiger jedoch ab. Besonders bitter war für den TVB der vergebene zweite Matchball. Bei diesem tanzte der Ball auf der Netzkante, entschied sich dann dazu auf die Badener Seite zu fallen und landete dort auf der Außenlinie des Spielfeldes. „Das war natürlich großes Pech. Wir hatten die große Chance, die Partie zu gewinnen. Dass uns das nicht gelungen ist, muss uns ärgern“, sagte TVB-Kapitän Nils Mallon. „Wenn wir 0:3 verlieren, stehen wir ganz anders hier. Aber zufrieden ist mit diesem 2:3 nun sicherlich auch keiner.“

Dass die Badener überhaupt noch in den Tiebreak gekommen sind, hatten sie einer Leistungssteigerung nach den ersten beiden Sätzen zu verdanken. In diesen wollte den Gastgebern nicht alles gelingen. Immer wieder leisteten sie sich Schwächephasen und Fehler. Insgesamt wirkte das Kernebeck-Team trotz der zuletzt gewonnenen Auswärtspartien in Essen und Warnemünde gehemmt. „Irgendwie standen wir uns da selbst im Weg“, meinte Kernebeck. Auch sein Kapitän ärgerte sich, dass man nicht an die jüngsten Leistungen anknüpfte. „Dabei wollten wir unbedingt da weitermachen, wo wir auswärts aufgehört hatten“, sagte Mallon.

Nach den ersten zwei Durchgängen und der obligatorischen Zehn-Minuten-Pause sollte dies dann auch gelingen. Nach einem anfänglichen Rückstand marschierten die Gastgeber in Satz Nummer drei stets vorweg und verkürzten. Ähnlich verlief der vierte Durchgang. Schlussendlich verdiente sich der TV Baden nach rund zweistündiger Spielzeit den Tiebreak und zumindest einen Punkt für die Tabelle.

Bei diesem sollte es dann aber eben auch bleiben. Der USC ging in der Verlängerung des Tiebreaks mit 18:17 in Führung. Ole Sagajewski wollte den Matchball mit einem seiner wuchtigen Schläge abwehren. Doch diesmal blieb der Ball im Block hängen und landete in der Spielfeldhälfte des TV Baden. Die Gastgeber wurde kurz vor dem Ziel gestoppt. Und es ging eine Partie zu Ende, die keinen Verlierer verdient hatte. Doch Unentschieden gibt es im Volleyball nun einmal nicht.

„Im fünften Satz hat man eigentlich keine Kontrolle mehr. Da geht es dann auch darum, wer das Quäntchen Glück mehr hatte“, sagte Werner Kernebeck. „Wir haben nach dem 0:2 alles rausgehauen. Dieses Spiel war ein Fest für die Zuschauer und für alle Spieler. Leider sind es für uns keine zwei Punkte geworden. Aber das werden wir dann im neuen Jahr nachholen.“

TV Baden: Nils Mallon, Ole Seuberlich, Ole Sagajewski, Artem Tscherwinski, Nick Sörensen, Jörn Hagestedt, Jan-Henrik Radeke, Alexander Decker, Max Kernebeck, Jannik Haats, Simon Bischoff, Lewin Probst.