Da konnte sich Badens Libero Jan-Henrik Radeke strecken wie er wollte. Zum Pokalsieg hat es für ihn und sein Team nicht gereicht. (Björn Hake)

Mit einer Hand waren die Volleyballer des TV Baden am Sonntag bereits am Nordwestpokal. Doch den Gewinn der Trophäe verpasste der Zweitligist dann doch noch. Nach einer 2:0-Satzführung gegen die SVG Lüneburg II unterlagen die Schwarz-Weißen in ihrer Lahofhalle doch noch mit 2:3 (25:16, 25:16, 21:25, 20:25, 9:15). Durch die Niederlage im Endspiel muss das Team von TVB-Trainer Fabio Bartolone auch den Traum von der Teilnahme am DVV-Pokal begraben. „Es ist schade, dass wir verloren haben. Denn die Chance auf den Sieg war da“, sagte Bartolone.

Dabei begann der Tag für die Badener so gut. Denn den Sprung ins Finale schafften die Gastgeber schlussendlich souverän. Gegen den ambitionierten Regionalligisten TSV Giesen II gewann der favorisierte Zweitligist sein Halbfinale mit 2:0. Im ersten Satz traten die Badener souverän auf und entschieden ihn mit 25:20 für sich. Der zweite Durchgang wurde zwar ebenfalls mit 25:21 vom TVB gewonnen, der Weg dorthin war aber ein wenig steinig. Als das Bartolone-Team mit 17:20 zurücklag, steigerten sie sich jedoch noch zum richtigen Zeitpunkt. In dieser guten Phasen zeigte dann auch Neuzugang Alessandro Blasi, dass er als Zuspieler eine echte Verstärkung für den Zweitligisten ist. Im ersten Spiel des Tages traf der Drittligist SVG Lüneburg II auf Badens Klassenpartner FC Schüttorf 09. Die Bundesliga-Reserve aus Lüneburg ließ dem FCS keine Chance. Mit 2:0 (25:15, 25:22) setzte sich das Team aus der Salzstadt durch.

Lüneburg dreht im dritten Satz auf

Im Gegensatz zu den beiden Partien des Semifinals mussten im Endspiel drei Sätze gewonnen werden, um sich den Pokal zu sichern. Und zunächst sah alles danach aus, als wenn die Gastgeber den Cup gewinnen sollten. Der TVB ließ dem Team aus Lüneburg, das gespickt mit früheren Bundesliga-Spielern angereist war, nicht den Hauch einer Chance. Im Schnelldurchgang wurden beide ersten Sätze jeweils mit 25:16 gewonnen. Vor allem das Zusammenspiel zwischen Zuspieler Blasi und Außenangreifer Ole Sagajewski wirkte schon sehr abgestimmt. Es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann die Badener den Pokal in Empfang nehmen dürfen.

Daran änderte sich auch im dritten Satz lange Zeit nichts. Beim 16:12 hätte man den Eindruck gewinnen können, dass sich die Gäste geschlagen geben. Das allerdings war ein Irrtum: Plötzlich drehten die SVG-Routiniers mächtig auf. Beim 19:19 hatten sie den Ausgleich hergestellt, besaßen beim 24:21 drei Satzbälle, von denen sie gleich den ersten nutzten. Auch im Laufe des vierten Abschnitts ging dem Bartolone-Team in der entscheidenden Phase die Souveränität verloren, sodass sich die SVG den Tiebreak rettete.

In diesem fingen sich die Gastgeber zunächst wieder und legten ein 8:3 vor. Was sich aber dann abspielte, hat auf diesem Niveau im Volleyball Seltenheitswert: Lüneburg erzielte zehn Punkte in Folge. Mit jedem verlorenen Ball wurden die Gesichter aufseiten der Badener immer ratloser. Und so rutschte die eine Hand des TVB dann doch wieder vom Pokal ab. Lüneburg feierte hingegen und spielt nun gegen den Sieger des Westpokals um ein Ticket für das Achtelfinale des DVV-Pokals.

Bartolone war die Enttäuschung anzusehen – und anzuhören: „Zunächst läuft es bei uns richtig gut. Leider haben wir dann in den entscheidenden Momenten Probleme bekommen. Da hat sich dann auch die große Erfahrung des Gegner gezeigt. Ich hoffe, dass wir aus dieser Niederlage für die Liga lernen.