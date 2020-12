Wegen der Pandemie-Entwicklung wird in der 2. Liga nun pausiert. (Marius Becker/DPA)

Bundesweit gilt ab Mittwoch ein harter Lockdown. Und das hat nun auch Auswirkungen auf den TV Baden. Die Zweitliga-Volleyballer aus dem Weserort werden ihre Saison erst im Januar fortsetzen. Der Dachverband Volleyball-Bundesliga (VBL) hat am Montagnachmittag mitgeteilt, dass der Spielbetrieb in den 2. Bundesligen, die dem Profisport zugerechnet werden, mit sofortiger Wirkung ausgesetzt wird. Die Saisonunterbrechung dauert bis einschließlich Sonntag, 10. Januar 2021. Den Beschluss habe der VBL-Vorstand einstimmig gefasst.

„Mit dieser Maßnahme trägt die VBL dem dringenden Appell der Bundeskanzlerin und der Landesregierungen Rechnung, auch über den Umfang der erlassenen Verordnungen hinaus, Kontakte zu reduzieren“, wird Klaus-Peter Jung, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga, in der VBL-Mitteilung zitiert. Die Fortsetzung des Spielbetriebs in der 2. Liga ist für das Wochenende 16./17. Januar geplant. Der Spielbetrieb der 1. Liga bleibt von dieser Entscheidung unangetastet.

Für den TV Baden bedeutet die Pause, dass zwei seiner Spiele neu angesetzt werden müssen. Die Badener, Teil der 2. Liga Nord der Männer, wären an kommenden Sonnabend zum PSV Neustrelitz gefahren. Am 9. Januar war das Auswärtsspiel gegen den SV Warnemünde vorgesehen. Bleibt es bei der Pause bis zum 10. Januar, setzt der TVB die Saison am 16. Januar mit dem Heimspiel gegen den Moerser SC fort.

„Das Verständnis für die Unterbrechung ist natürlich da“, sagte TVB-Coach Werner Kernebeck auf Nachfrage. „Wir hätten gegen Neustrelitz noch gerne gespielt, da wir nach unserem Sieg in Frankfurt gut drauf waren. Aber wir können es nun einmal nicht ändern.“ Überrascht worden sei er von dem Entschluss der VBL allerdings nicht, erklärt Kernebeck. Er wisse um das Privileg, das er und seine Mannschaft zuletzt hatten. Nun werde man sich den Regularien aber stellen und auf die geplante Fortsetzung Mitte Januar konzentrieren. Die VBL sei logischerweise den Entscheidungen der Politik gefolgt, findet Kernebeck.