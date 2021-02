Benedikt Gehrken musste sich mit seinem TV Baden geschlagen geben. Kleiner Trost war für den Zuspieler, dass er zum MVP seines Teams ernannt wurde. (Björn Hake)

Plötzlich war sie da, die gute Laune bei den Zweitliga-Volleyballern des TV Baden. In ihrem Heimspiel gegen den TuS Mondorf hatte das Team am Sonnabend sichtlich Spaß. Allerdings gab es da ein Problem: Diesen Spaß hatten die Gastgeber nur im zweiten Satz. Wie schon im Hinspiel, das der TVB in Mondorf mit 0:3 verloren hatte, war der Kontrahent aus Nordrhein-Westfalen auch im zweiten Vergleich der Saison besser. Immerhin gelang es Baden diesmal, einen Satz für sich zu entscheiden. Im Gesamten beherrschte der TuS Mondorf bei seinem 3:1 (25:12, 23:25, 25:13, 25:11)-Erfolg das Geschehen in der Lahofhalle jedoch.

Dabei ist es nicht von der Hand zu weisen: Der TV Baden befand sich klar im Aufwind. Zuletzt ging es für das Team gegen Bitterfeld-Wolfen und Schüttorf jeweils in den Tiebreak, von vier möglichen Punkten schnappten sich die Schwarz-Weißen drei. Diese gute Form rettete das Team aber nicht ins Heimspiel gegen Mondorf. In drei Sätzen waren die Gastgeber schlichtweg chancenlos. Nach dem Auftaktsatz schoss die Formkurve zwar noch oben, es sollte am Sonnabend aber nur ein kurzer Ausreißer bleiben. Die Sätze drei und vier waren im Grunde Spiegelbilder des ersten – Mondorf zog jeweils schnell davon. „Das ist natürlich ärgerlich“, sagte TVB-Coach Werner Kernebeck im Hinblick darauf, dass sein Team nicht so auftrat wie in den beiden vorherigen Partien. War er nach der klaren Niederlage im Mondorf noch bitter enttäuscht, wirkte der Trainer diesmal wesentlich gefasster.

Weitere Ausfälle beim TVB

Das aus gutem Grund: Denn die ohnehin schon angespannte Personallage hatte sich pünktlich zu dem Heimspiel gegen den Mondorf noch einmal verschärft. Bei Libero Jan-Henrick Radeke hatte Kernebeck noch ein wenig Hoffnung, dass es mit einem Einsatz klappt. Die Handverletzung, die sich Radeke vergangene Woche in Schüttorf zugezogen hat, verhinderte dies aber doch. Er wurde erneut von Simon Bischoff vertreten. „Er hat seine Sache wieder gut gemacht“, befand Kernebeck.

Neben Radeke fielen zudem Balint Bencsik und Patrick Pfeffer aus, Ole Sagajewski wird nach seiner Knieoperation in dieser Saison ohnehin nicht mehr zum Einsatz kommen. Artem Tscherwinski war wegen einer Muskelverletzung ebenfalls nicht einsatzbereit. Und dann war da noch die Personalie Ole Seuberlich. Im ersten Satz stand der Führungsspieler noch auf dem Feld. Allerdings war klar zu erkennen, dass der Linkshändern nicht in Bestform war. Ursache war eine Schulterverletzung. Daher machte der Diagonalspieler nach dem Auftaktsatz, in dem der TVB von Anfang an den Gästen hinterherlief, Platz für Jan Markiefka. Der wiederum mühte sich und zeigte auch einige starke Abwehraktion. Im Angriff fehlte ihm jedoch der nötige Druck.

Jan Markiefka ersetzte Ole Seuberlich als Diagonalangreifer. Er zeigte gute Aktionen in der Feldabwehr, im Angriff fehlte ihm jedoch der Druck. (Björn Hake)

Diesen entwickelten die Angreifer der Gäste hingegen immer wieder. Besonders Nils Becker machte es den Badeneren mit seinen wuchtigen Schlägen immer wieder schwer. „Dennoch würde ich nicht sagen, dass es an der fehlenden Power bei uns gelegen hat“, meinte Werner Kernebeck. Die Annahme sei gegen die Mondorfer nicht gut gewesen. Diese Schwäche wurde von den Gastgeber gnadenlos ausgenutzt. „Mondorf hat uns gut ausgeguckt. Wir hatten uns eine Menge für dieses Spiel vorgenommen und wollten es besser machen als in Mondorf“, sagte Kernebeck. Schlussendlich reichte es für den TV Baden aber nur für einen kurzen Ausreißer nach oben: Im zweiten Satz trat das Team gut auf und dementsprechend gelaunt. Das reichte gegen einen kompromisslosen Gegner aber bei Weitem nicht.

TV Baden: Moritz Wanke, Alexander Decker, Nick Sörensen, Jannik Haats, Nils Mallon, Ole Seuberlich, Simon Bischoff, Jan Markiefka, Benedikt Gerken, Björn Hagestedt, Max Kernebeck (n.e.)