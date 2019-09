Ole Seuberlich und Nils Mallon (rechts) durften am Sonnabend nach vier Sätzen die Jubelpose einnehmen. (Björn Hake)

Die vielen knappen Spiele und der Klassenerhalt in der Vorsaison wirken sich bei den Volleyballern des TV Baden noch immer positiv aus. Das hat sich bei dem Zweitligisten schon im ersten Spiel der neuen Spielzeit gezeigt, als der TVB gegen den Favoriten FC Schüttorf immerhin einen Punkt holte. Und am Sonnabend haben die Badener noch einen draufgesetzt. Das Team von Trainer Fabio Bartolone musste beim VC Bitterfeld-Wolfen antreten. Der TVB trat die Hinfahrt nach Sachsen-Anhalt als Außenseiter an, die Rückreise als Sieger. Baden gewann das Match mit 3:1 (25:20, 22:25, 25:22, 25:17).

„Aus den beiden ersten Spielen haben wir vier Punkte geholt. Das ist natürlich ein Traumstart“, freute sich Bartolone diebisch über den Coup in der Fremde. Warum seine Mannschaft gleich im ersten Auswärtsspiel der Saison 2019/2020 gewonnen hat, habe auch einen triftigen Grund gehabt, meinte der Coach: „Wir waren in jedem Element besser als der Gegner. Alle haben sehr geduldig gespielt.“ Für Peter-Michael Sagajewski seien aber nicht nur die Spieler für den Auswärtssieg verantwortlich gewesen. Laut des Managers des TV Baden hat Fabio Bartolone ebenfalls sehr viel zum dreifachen Punktgewinn beigetragen. „Fabio hat komplett auf Spielerwechsel verzichtet. Und das war genau die richtige Entscheidung“, sagte Sagajewski. Lediglich den fliegenden Wechsel zwischen Libero Jan-Henrik Radeke und einem anderen Spieler gab es immer wieder.

Nur im zweiten Satz hakt es

Weil Bartolone sechs Spielern und seinem Libero das Vertrauen über die gesamte Spieldauer schenkte, musste auch ein Mann zuschauen, der erst seit wenigen Tagen mit dem trainiert: Neuzugang Alessandro Blasi. Der Italiener, der nun ein Auslandssemester in Bremen absolviert, durfte aber von der Seitenlinie beobachten, wie seine neue Mannschaft sehr gut in die Partie gefunden hatte. Die Gäste erkämpften sich im ersten Satz ein kleines Polster, das im weiteren Verlauf ein wenig größer wurde. Beim 17:11 deutete sich der Satzgewinn erstmals an. Und die Badener bewahrten ihren Vorsprung, bis sie beim 24:19 den ersten Satzball hatten. Einen Satzball wehrten die Gastgeber zwar noch ab, dann mussten sie den Durchgang zum Auftakt aber doch dem TVB überlassen. Nach rund einer halben Stunde Spielzeit stand es 1:0 für den Gast aus Nordddeutschland.

Der zweite Satz verlief zunächst erneut ganz nach dem Geschmack von Fabio Bartolone. Seine Spieler machten damit weiter, womit sie im ersten Abschnitt aufgehört hatten: Die Schwarz-Weißen punkteten fleißig und führten mit 11:7. Der VC kam aber stark zurück und zum 11:11-Ausgleich. In der Folge blieb es eng. Als die Entscheidung des zweiten Satzes aber näher rückte, erspielte sich Bitterfeld-Wolfen einen Vorsprung und zwei Satzbälle (24:22). Gleich den ersten nutzten die Gastgeber und glichen aus.

Wer nun damit rechnete, dass der Gast von der Weser leistungstechnisch einbrechen würde, der wurde eines Besseren belehrt: In Satz Nummer drei übernahmen die Badener wieder das Kommando. Allerdings wurde es eng, als das Ende immer näher kam. Mit Beginn der richtig heißen Phase des dritten Satzes führte Baden knapp – 23:22. Die nächsten zwei Ballwechsel entschieden die Badener für sich und gingen mit 2:1 in Führung. Im vierten Satz machten die Gäste ihren Auswärtssieg endgültig perfekt. Bitterfeld-Wolfen war nicht mehr in der Lage, dem TVB gefährlich zu werden.

„Die Jungs haben Herz und Moral bewiesen. Wir haben ein echtes Team auf dem Feld gesehen“, lobte Sagajewski die Einstellung der Mannschaft. Der größere Teamgeist sei für den Manager ebenfalls ein wichtiger Faktor gewesen. „Das wir in dieser Saison so gut aus dem Quark gekommen sind, liegt aber auch daran, dass die Jungs alle reifer geworden“, sagte Peter-Michael Sagajewski und machte mit seiner Aussage deutlich, dass sich die Geschehnisse aus der Premieren-Saison in der 2. Bundesliga Nord noch immer positiv auswirken.

TV Baden: Ole Seuberlich, Ole Sagajewski, Nils Mallon, Moritz Wanke, Artem Tscherwinski, Jannik Haats, Jan-Henrik Radeke - ohne Einsatz: Simon Bischoff, Björn Hagestedt, Lewin Probst, Alessandro Blasi.