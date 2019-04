Die Begegnung war von vielen knappen Entscheidungen geprägt. Am Ende musste sich Baden (rote Trikots) geschlagen geben. (Björn Hake)

Die Szenen wirkten ein wenig bizarr. Die Volleyballer des TV Baden ließen sich nach einem Krimi gegen den SV Lindow-Gransee von ihren Fans in der Lahofhalle feiern. Das auch vollkommen zu Recht. Denn der TVB hatte gegen den Tabellenzweiten ein starkes Match abgeliefert. Mit 2:3 (22:25, 23:25, 25:21, 25:23, 12:15) musste sich der Gastgeber dem Favoriten geschlagen geben. Bizarr wirkte die Feier jedoch, weil zeitgleich der USC Braunschweig den Tabellendritten der 2. Bundesliga, den FC Schüttorf 09, mit 3:1 besiegt hatte. Dieses Ergebnis hatte Folgen für den TV Baden: Braunschweig und Baden haben am Sonnabend die Plätze im Klassement getauscht. Der TVB geht am kommenden Wochenende als Tabellenvorletzter in den finalen Spieltag und hat den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand.

Dabei hätte es der perfekte Abend für den TVB werden können. Hätten die Badener gegen Lindow drei Punkte geholt und Braunschweig wäre leer ausgegangen, hätten die Zuschauer nicht nur einen spannenden Abend, sondern auch den vorzeitigen Klassenerhalt feiern können. Doch nun ist nicht nur die Entscheidung im Abstiegskampf vertagt worden – die Badener haben nun auch die schlechteren Karten. Während der TVB jetzt 22 Punkte hat, steht Braunschweig durch seinen Heimsieg bei 24 Zählern.

Starkes Comeback des TVB

Die Rechnung ist einfach: Der TV Baden muss am kommenden Sonnabend sein Auswärtsspiel beim Moerser SC gewinnen und zudem zwei Punkte mehr holen als der USC Braunschweig holen. Der Konkurrent des TVB fährt zum Saisonabschluss zum CV Mitteldeutschland, der sich am Sonnabend ein weiteres Mal die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Nord sicherte.

Doch diese ganze Rechnerei für den finalen Spieltag stand am Sonnabend in der Lahofhalle im Hintergrund. Vielmehr war es die Leistung gegen Lindow, die im Mittelpunkt stand. Und die war wahrlich beeindruckend. Die Gastgeber verloren zwar die beiden ersten Sätze gegen den Favoriten. Sie kamen aber bärenstark aus der Pause und brachten die Stimmung in der Lahofhalle zum Kochen. Als der Satzausgleich geschafft war, war der Lärm ohrenbetäubend. Die Dramatik gipfelte schließlich im Tiebreak: Beim 0:5 sah der TVB wie der sichere Verlierer aus, doch der Aufsteiger kam zurück und machte es noch einmal spannend. Zum Sieg, den die Badener genauso verdient hätten wie Lindow, reichte es dann aber doch nicht. Mit 15:12 ging der fünfte Satz an die Gäste.

Von Trauer war bei den Verlierern anschließend jedoch nicht viel zu sehen. Es wurde dennoch gefeiert – und ein Mann ganz besonders: Kapitän Stefan Baum. Er muss den TVB berufsbedingt verlassen (wir berichteten). Es fiel ihm sichtlich schwer, mit den Gefühlen, die auf ihn einprasselten, klarzukommen. „Das ist gerade alles ein bisschen viel“, meinte er nach seinem letzten Heimspiel. Trotz der knappen Niederlage war er mit der Leistung des Teams zufrieden. „Wir haben gegen den Tabellenzweiten einen Punkt geholt. Damit haben wir unseren Job eigentlich gemacht.“ Dass es nun auf einem Abstiegsplatz ins Saisonfinale geht, beunruhigt den Kapitän nicht allzu sehr. Baum: „Dann müssen wir in Moers halt drei Punkte holen. Unmöglich ist das nicht. Gegen diesen Gegner haben wir schon häufig gut ausgesehen.“

Mit Optimismus geht auch Trainer Fabio Bartolone das letzte Saisonspiel an: „Für die Jungs ist das jetzt im ersten Moment dramatisch. Aber sie haben ein tolles Spiel gegen Lindow gezeigt. So wie schon während der gesamten Saison. Wir fahren voll motiviert nach Moers und schauen, ob es am Ende mit dem Klassenerhalt klappt. Was Braunschweig macht, können wir eh nicht beeinflussen.“

TV Baden: Stefan Baum, Ole Sagajewski, Ole Seuberlich, Jannik Haats, Moritz Wanke, Nils Mallon, Jan-Henrik Radeke, Artem Tscherwinski, Alexander Decker, Leander Schulz.