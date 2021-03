Die Volleyballer des TV Baden präsentierten sich zuletzt gut in Form und wollen dies auch in Bocholt zeigen. (Björn Hake)

Der TV Baden hat in der laufenden Saison schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Die Verletzungsproblematik sowie mehrere Niederlagen am Stück stellten den Volleyball-Zweitligisten schon vor das ein oder andere Problem. Eine längere Pause hätten die Schwarz-Weißen in solch einer Phase wohl deshalb nicht abgelehnt. Das ist aktuell aber ein wenig anders. Die Mannschaft von Werner Kernebeck zeigte sich zuletzt stabil und in guter Form. Die rund drei Wochen Pause hätten die Badener vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend (Anpfiff um 19 Uhr) beim TuB Bocholt somit nicht zwingend gebraucht.

Das sieht auch Werner Kernebeck so. „Meiner Meinung nach kam die Pause zur Unzeit. Das können wir aber nicht ändern, sondern müssen damit umgehen“, will der TVB-Coach nicht lamentieren. Eine längere Pause, wie sie der TV Baden jetzt hatte, hätte aber nicht nur Nach-, sondern auch Vorteile. „Wir konnten ein paar Dinge intensiver trainieren“, stellt Kernebeck einen positiven Aspekt der drei spielfreien Wochen heraus. Diese Möglichkeit hatten die Badener in den vergangenen Wochen nicht. Seit dem Re-Start Mitte Januar musste die Kernebeck-Crew jedes Wochenende auf die Platte, darunter am Doppel-Heimspieltag vor gut drei Wochen an zwei aufeinander folgenden Tagen. Für intensives Training blieb in der Phase keine Zeit. Das hat sich durch die längere Pause zugunsten der Schwarz-Weißen verändert.

Deutliche Pleite in der Hinrunde

Wenn die Badener am Sonnabend gen Münsterland aufbrechen, werden sie in jedem Fall ausgeruht und voller Tatendrang sein. Das Hinspiel gegen den kommenden Gegner lief alles andere als nach Wunsch. Mit 0:3 musste sich der Klub aus dem Weserort dem TuB geschlagen geben. „In der Hinrunde haben gegen Bocholt viele Dinge nicht gepasst. Wir haben viel herumexperimentiert. Es war ein Spiel zum Vergessen“, denkt Kernebeck nicht gerne an das erste Duell in dieser Spielzeit zurück, stellt aber gleich klar: „Wir wollen es diesmal besser machen.“

Den Klub aus Nordrhein-Westfalen, der in der Tabelle auf Platz sieben rangiert, zeichnet laut Werner Kernebeck seine Spielfähigkeit aus. „Sie finden in verzwickten Situationen gute Lösungen. Das ist vergleichbar mit Kiel, auch wenn Kiel die besseren Einzelspieler hat“, findet der Badener Trainer lobende Worte. Auf solche Situationen müsse seine Mannschaft eingestellt sein, sagt Kernebeck. „Es wird auch darauf ankommen, bei den Aufschlägen gut zu performen. Wir müssen aufmerksam bleiben und die ganze Zeit hellwach sein. Dann ist alles drin“, glaubt der TVB-Coach.

Ohne einen Satzgewinn wollen die Schwarz-Weißen diesmal nicht aus der Partie gehen. „Wir wollen auf jeden Fall mindestens einen Satzpunkt. Das ist machbar“, meint Kernebeck, der ob der zuletzt gezeigten Leistungen guter Dinge ist, dass seine Mannschaft dem TuB einen Punkt abknöpfen kann. Damit würde der Klub aus dem Weserort den aufsteigenden Trend aus den Wochen vor der Pause fortsetzen.

Ein weiterer positiver Aspekt der längeren Pause ist, dass sich die Personallage beim TV Baden entspannt hat. Patrick Pfeffer ist nach seiner Verletzung, die er sich bei einem Zusammenprall im Training zugezogen hatte, wieder dabei. Die Spieler, die sich mit ein paar Wehwehchen herumgeplagt hatten, sind ebenfalls einsatzbereit. Damit steht Werner Kernebeck der komplette Kader zur Verfügung, Ole Sagajewski einmal ausgeklammert, der aber bereits wieder leichtes Training absolviert (wir berichteten). „Wenn einer im Spiel mal eine Pause braucht, kann ein anderer für Entlastung sorgen“, freut sich Kernebeck.

Verzichten muss der TV Baden in Bocholt dagegen auf virtuelle Unterstützung. Die Partie wird nicht im Livestream übertragen. Laut Bocholts Trainer Sven Böhme entspricht die Halle nicht den Anforderungen.