Was macht einen Trainer an einem Spieltag glücklich? Klar, wenn seine Mannschaft gewinnt. Das ist ein entscheidender Faktor, aber es ist nicht der einzige. Um ihn so richtig glücklich zu machen, gelingt das auch in der Art und Weise, wie es sich der Trainer gewünscht hatte. Den Zweitliga-Volleyballern des TV Baden ist das nun zu 75 Prozent gelungen. Die Badener gewannen die erste Partie ihres Doppel-Heimspieltages mit 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:21) gegen den VC Bitterfeld-Wolfen.

Doch 75 Prozent sind eben nicht 100 Prozent und die fehlenden 25 nervten Badens Coach Werner Kernebeck. „Das ärgert mich, denn ein 3:0 wäre möglich gewesen. Der Satzverlust war unnötig“, haderte er. Zum kleinen Makel ist es gekommen, weil die Badener eben nicht exakt das umgesetzt hatten, was sie umsetzen sollten. „Wir spielen zwei klasse Sätze, dann kommt zehn Minuten Pause und wir verändern nichts. Aber es passiert das, was so oft in solchen Situationen passiert: Wir sind die ein oder andere Aktion nicht mehr mit der nötigen Energie angegangen. Daraus entstand ein komisches Spiel und bei uns schlich sich etwas Unsicherheit ein“, schilderte Werner Kernebeck. Das Resultat war der kleine Schönheitsfleck in der Statistik.

Mehr aber auch nicht. Ansonsten sah Badens Trainer seine Spieler seine Vorstellungen umsetzen. Im Vorfeld hatte Kernebeck noch betont, dass Bitterfeld-Wolfen Probleme habe, eine eingespielte Formation auf das Feld zu schicken und das insbesondere der Diagonal- sowie Mittelangreifer zu beachten seien. Seine Mannen nahmen sich diese Worte zu Herzen, hielten die gefährlichen Akteure in Schach und erspielten sich in souveräner Art und Weise die Sätze eins und zwei. „Das war genau der Volleyball, den ich mir vorstelle“, lobte Kernebeck seine Truppe.

Und die fand auch nach Satz drei schnell wieder zurück in die Spur. „Gleich vom ersten Punkt an waren wir wieder da und machten dort weiter, wo wir im zweiten Satz aufgehört hatten.“ Entsprechend sei dem Trainer auch zu keinem Zeitpunkt der Gedanke in den Kopf gekommen, Bitterfeld-Wolfen könne die Partie noch drehen. „Der dritte Satz war der passende Weckruf. Meine Spieler haben erkannt, dass sie so nicht weitermachen können. Sie waren sofort wieder im Flow. Und wenn eine Mannschaft im Flow ist, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ein, zwei Sachen nicht funktionieren, die können einfach kompensiert werden.“ So hätten die Badener auch beim Aufschlag die richtige Balance zwischen Risiko und Sicherheit wiedergefunden, die ihnen in Durchgang drei abhanden gekommen war.

Mit Blick auf die Tabelle war dieser Erfolg immens wichtig. Zum einen bezwangen die Badener mit Bitterfeld-Wolfen einen direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt, zum anderen punktete auch die weitere Konkurrenz. Der Blick auf das Klassement lässt den TV Baden aber dennoch lächeln, hat er mit 20 Zählern doch bereits acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, der derzeit vom TuS Mondorf eingenommen wird. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, unser Ziel früher zu erreichen als letzte Saison“, will Werner Kernebeck doch ungerne ein solch spannendes Saisonfinale wie das der vergangenen Spielzeit bestreiten. Es ist an der Mannschaft, auch diese Wunschvorstellung des Trainers zu erfüllen.