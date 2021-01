Die Pandemie ist auch in der 2. Volleyball-Bundesliga stets präsent. (Björn Hake)

Mitte Dezember hatte sich die Volleyball-Bundesliga (VBL) dazu entschieden, den zweiten Ligen wegen der angespannten Pandemie-Lage bis zum 10. Januar eine Pause aufzuerlegen. Damals teilte die VBL zudem mit, dass der Spielbetrieb am 16. Januar fortgesetzt werden soll. Dieser Plan hat weiterhin Bestand. Peter-Michael Sagajewski, Manager des Nord-Zweitligisten TV Baden, erklärte auf Nachfrage, dass sein Team an jenem 16. Januar den Moerser SC in der Lahofhalle empfangen werde. Vonseiten der VBL sei mehrfach gesagt worden, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Der TVB und die anderen Zweitligisten sind nicht von dem Lockdown betroffen, da die Ligen dem Profisport zugerechnet werden. Allerdings finden die Partien allesamt ohne Zuschauer statt.

In der 2. Bundesliga Nord der Frauen zeigt die Pandemie jedoch negative Auswirkungen. So teilte die VBL nun mit, dass der BSV Ostbevern in dieser Saison nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen werde. Der Klub aus Nordrhein-Westfalen nahm die von der VBL angebotene Möglichkeit zum straffreien Ausstieg aus dem laufenden Spielbetrieb wahr. Weiter teilte die VBL mit, dass sich Anfang Dezember die große Mehrheit der Klubs für die Fortsetzung der Saison in der 2. Liga ausgesprochen hätte. Einzelne Standorte hatten aber aufgrund der individuellen Situation zum Schutz ihrer Spieler und deren Umfeld den Wunsch geäußert, den Spielbetrieb auszusetzen. Für diese Klubs hatte der VBL-Vorstand abseits der bestehenden Statuten die Möglichkeit geschaffen, den laufenden Spielbetrieb zu verlassen.

„Die Position der Mehrheit respektieren wir. Es ist ja nachvollziehbar, dass ein geregelter Spielbetrieb nicht mehr gewährleistet wäre, wenn die Zahl der notwendigen Spielverlegungen noch erheblich ansteigt. Aber die eigenen Erfahrungen zu verdrängen und einfach weiterzuspielen, kam für unser Team nicht in Frage“, wird Ostbeverns Teammanager Andreas Schneider in der VBl-Mitteilung zitiert.

Für die Spielwertung bedeutet der Ausstieg Ostbeverns, dass die bereits gespielten und alle noch ausstehenden Partien mit 0:3 gewertet werden. Der BSV gilt damit als erster sportlicher Absteiger – mit der Möglichkeit, sich zur Saison 2021/22 auf einen freien Platz in der 2. Liga zu bewerben.