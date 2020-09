Nick Sörensen beendete den ersten Satz: Per Block erzielte der Zuspieler den entscheidenden Punkt. (Björn Hake)

Sonntag, 16.57 Uhr, Badener Lahofhalle – Werner Kernebeck streckt beide Arme in die Luft und geht jubelnd in die Knie. Es entsteht der Eindruck, dass der Trainer des Volleyball-Zweitligisten TV Baden gerade den Sieg seiner Mannschaft feiert. Dabei hatte sein Team im ersten Spiel der neuen Saison – Gegner war der SV Warnemünde – zu diesem Zeitpunkt gerade erst den zweiten Satz gewonnen. Eine halbe Stunde später jubelte Kernebeck wieder – und diesmal auch das letzte Mal. Denn die Badener entschieden auch Satz Nummer drei für sich und fuhren zum Auftakt ein glattes 3:0 (25:22, 25:22, 27:25) ein. Damit machten die Gastgeber zudem ein seltenes Ereignis perfekt: Der Sieg gegen Warnemünde war für den TV Baden in ihrer Zweitliga-Historie erst der zweite Dreisatzerfolg in der Lahofhalle.

Darüber machte sich bei den Schwarz-Weißen nach dem Verwandeln des Matchballes jedoch niemand Gedanken. Viel wichtiger war ihnen, dass sie einen nahezu perfekten Auftritt hingelegt hatten. Punkte, die es zu kritisieren galt, nannte Kernebeck keine. Und das aus einem schlichten Grund: Es gab einfach keine. „Besonders in den ersten beiden Sätzen waren wir ganz dicht dran, fehlerlos zu spielen“, urteilte ein glücklicher und ebenso stolzer Trainer des TV Baden.

Dabei stand für Werner Kernebeck vor der Partie eine Frage im Raum: Wie würden die beiden Mannschaften nach der langen Pause starten? Er bekam eine klare Antwort. Und das nicht nur von seinen Schützlingen. Denn es waren nicht nur die Badener, die nach der Corona-Pause gut loslegten. Die Warnemünder trugen ebenfalls ihren Teil dazu bei, dass die rund 80 Zuschauer, die sich das Spiel unter den aktuellen Einschränkungen nicht entgehen lassen wollten, ein interessantes Volleyballspiel geboten bekamen. Trotz der ansprechenden Leistung herrschte im Lager der Gäste – verständlicherweise – Enttäuschung. „Es ist schwer zu sagen, warum wir mit 0:3 verloren haben“, rätselte SVW-Zuspieler Ole Ernst. „Wir müssen dieses Spiel sacken lassen. Es war bei uns dann doch teilweise hektisch und chaotisch. Und Baden hat das gut gemacht.“

Blocks beenden die Sätze

Ernst und seine Teamkollegen begegneten sich mit dem TV Baden meist auf Augenhöhe. Kernebeck wusste jedoch nur zu genau, was am Ende den entscheidenden Unterschied gemacht hat: „In den Momenten, in denen es wichtig wurde, haben wir die Punkte gemacht. Und dann gewinnst du halt solche Spiele.“ Besonders in den beiden ersten Sätzen setzten sich die Badener gegen Ende der Durchgänge leicht ab – und beide endeten mit einem Block: In Satz Nummer eins gelang Nick Sörensen der finale Punkt, Durchgang zwei wurde durch einen Block von TVB-Kapitän Nils Mallon abgeschlossen. Dass seine Schützlinge eine starke Blockarbeit hingelegt hatten, sei einer der Schlüssel zum Erfolg gewesen, bilanzierte Kernebeck: „Warnemünde verfügt über eine starke Angriffswelle. Die muss erst mal kontrolliert werden – und zwar über Blocks und die Annahme. Das hat in den beiden ersten Sätzen gut geklappt.“

Einen 3:0-Sieg in der zweiten Liga hat der TV Baden erst zum zweiten Mal bejubelt. (Björn Hake)

Den dritten Durchgang bezeichnete der Trainer der Gastgeber hingegen als „typischen Baden-Satz“. Lange Zeit liefen die Badener einem Rückstand hinterher. „Dann kommen wir wieder ran und machen leider Fehler“, sagte Kernebeck. „Doch gegen Ende sind die Jungs dann wieder sehr fokussiert, die letzte Punkte auch zu machen.“

Und wie die beiden vorherigen Sätze endete auch der dritte mit einem Block. In starker Zusammenarbeit blockten Jannik Haats und Ole Seuberlich den Ball und ließen ihn zum letzten Mal am Sonntag in der Spielfeldhälfte der Gäste aufkommen. Zuvor mussten die Gastgeber jedoch den Satzverlust befürchten: Drei Satzbälle der Warnemünder galt es abzuwehren. Diese knifflige Szenen meisterten sie aber mit Bravour. Denn in diesem Moment spielten sie wieder so wie in den beiden ersten Sätzen – fehlerlos.

TV Baden: Nils Mallon, Ole Sagajewski, Ole Seuberlich, Nick Sörensen, Jannik Haats, Björn Hagestedt, Jan-Henrik Radeke, Patrick Pfeffer, Benedikt Gerken, Balint Bencsik, Jan Markiefka (n.e.), Simon Bischoff (n.e.), Artem Tschwerwinski (n.e.).