Die Volleyballer des TV Baden durften gegen Frankfurt über einen klaren 3:0-Erfolg jubeln. (Björn Hake)

Es schien alles bereitet zu sein. Der TV Baden führte in der ersten Partie des Doppel-Heimspieltags in der 2. Volleyball-Bundesliga gegen die Juniors Frankfurt bereits mit 2:0. Im dritten Satz lag die Mannschaft von Werner Kernebeck zur zweiten technischen Auszeit mit 16:9 vorne. Doch die Schwarz-Weißen ließen sich den Vorsprung noch nehmen und bangten plötzlich um den Satzgewinn. Gleich zwei Satzbälle hatte das Volleyballinternat aus der Mainmetropole. Diese wehrten die Badener ab und hatten kurze Zeit später den ersten Matchball. Dank eines starken Doppelblocks von Björn Hagestedt und Alexander Decker war der 3:0 (25:19, 25:23, 27:25)-Erfolg in trockenen Tüchern.

Dass seine Mannschaft es gegen Ende des dritten Satzes noch mal spannend machte, gefiel Trainer Werner Kernebeck selbstredend nicht. „Das zum Schluss musste nicht sein. Da fehlte uns die Konzentration. Dieses überhastete Spiel ist nicht unser Spiel“, bemängelte der TVB-Coach, der betonte, dass sein Team ansonsten eine sehr gute Partie abgeliefert habe. „Über zweieinhalb Sätze haben wir das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren der Favorit und sind auch wie ein Favorit aufgetreten“, hatte Kernebeck viele positive Sachen festgestellt.

Mit dabei waren wieder Ole Seuberlich und Jan-Henrik Radeke, auch wenn Letzterer das gesamte Spiel auf der Bank blieb. Die Schwarz-Weißen wirkten von Beginn an fokussiert und zeigten, dass sie dieses Spiel gewinnen wollten. Zur ersten technischen Auszeit hatte sich die Kernebeck-Crew einen Drei-Punkte-Vorsprung (8:5) erarbeitet. Die Gäste ließen immer wieder ihr Talent aufblitzen und spielten einige Angriffe gut zu Ende. Nach einer zwischenzeitlichen 16:12-Führung lag der TV Baden auf einmal nur noch mit einem Punkt vorne (18:17). Werner Kernebeck entschloss sich, eine Auszeit zu nehmen. Diese schien gewirkt zu haben, denn der TVB legte eine Drei-Punkte-Serie hin und baute den Vorsprung bis zum 24:19 auf fünf Punkte aus. Gleich den ersten Satzball verwandelten die Badener durch Jannik Haats.

Der zweite Satz war von beiden Seiten umkämpft. Keine der beiden Mannschaften schaffte es, sich abzusetzen. Zur ersten technischen Auszeit lag der TV Baden mit 8:6 in Führung, zur zweiten hatten wiederum die Gäste mit 16:15 die Nase vorn. Es blieb weiter spannend. Nach einem Frankfurter Fehlaufschlag hatten die Badener beim Stand von 24:22 zwei Satzbälle. Den ersten wehrten die Gäste noch ab. Doch der starke Alexander Decker sorgte mit seinem Punkt für die 2:0-Führung.

Im dritten Satz hatte der TVB zunächst alles unter Kontrolle. Die Angriffe wurden sauber zu Ende gespielt, sodass Punkt um Punkt auf das Konto der Schwarz-Weißen wanderte. Auch das Blockspiel funktionierte. Durch die schon erwähnten Unkonzentriertheiten verpassten die Gastgeber es, vorzeitig den Sack zuzumachen. Gegen Ende der Partie sorgte dann das Blockspiel dafür, dass die Badener auch den dritten Satz und damit das Match für sich entschieden. Besonders für Mittelblocker Björn Hagestedt hatte Kernebeck ein Sonderlob parat. „Was er geleistet hat, war Wahnsinn. Er hat fast keine falschen Entscheidungen getroffen“, verfiel der TVB-Coach kurzzeitig sogar in Euphorie. Das Minimalziel drei Punkte hatte der TV Baden somit bereits in der ersten Partie des Doppel-Heimspieltags erreicht.