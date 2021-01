Einschwören auf die nächste Partie: Die Volleyballer des TV Baden wollen mit Punkten vom Auswärtsspiel beim PSV Neustrelitz zurückkehren. (Björn Hake)

Spiele gegen Aufsteiger gehören zu den leichteren Aufgaben. So ist es zumindest in der Theorie. Der vermeintliche Underdog kann aber schnell für eine Überraschung sorgen. Und dann gibt es Aufsteiger, die keine normalen Aufsteiger sind. Sie mischen die Liga auf und schlagen den einen oder anderen Favoriten. Zu letzterer Sorte gehört der PSV Neustrelitz, der kommende Gegner des Volleyball-Zweitligisten TV Baden. Wenn der Klub aus dem Weserort am Sonnabend (Anpfiff um 19 Uhr) in Mecklenburg-Vorpommern antritt, trifft er auf eine Mannschaft, die in der bisherigen Saison zu überzeugen wusste. Das Resultat ist ein starker vierter Tabellenplatz.

Werner Kernebeck sind diese Leistungen nicht entgangen. Dass die Badener auf eine gute Mannschaft treffen, ist dem TVB-Coach bewusst. „Sie sind sehr, sehr gut gestartet, hatten dann aber eine kleine Delle. Sie haben sich jedoch wieder stabilisiert“, sagt Kernebeck, der an ein schweres Spiel glaubt, in dem Neustrelitz der Favorit sei. Dennoch möchte der TV Baden dem Aufsteiger alles abverlangen. „Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und Punkte einsammeln. Wir brauchen Punkte“, hofft Kernebeck auf etwas Zählbares für seine Mannschaft, die vor dem Gegner nicht vor Ehrfurcht erstarren will.

Anknüpfen soll die Mannschaft an den Beginn der 0:3-Niederlage gegen den Moerser SC vom vergangenen Wochenende. „Gegen Moers hatten wir anderthalb gute Sätze. Wir haben gekämpft“, hat Kernebeck der Start seines Teams gefallen. Doch gegen den Meisterschaftskandidaten aus Nordrhein-Westfalen sah der TVB im weiteren Verlauf keinen Stich. „Das war zu wenig“, zeigte sich Kernebeck mit der Leistung in den Sätzen zwei und drei nicht einverstanden, auch wenn er betont: „Gegen Moers zu verlieren, ist kein Beinbruch.“ Wichtig sei es, dass seine Mannschaft die Lehren aus so einer Partie ziehe. „Wir müssen stabiler werden. Das ist die Botschaft, die wir mitnehmen“, sagt der Badener Coach.

Stabil wirkt hingegen der PSV Neustrelitz. Der Zweitliganeuling hat die vergangenen drei Partien allesamt für sich entscheiden. Zweimal war das Spiel schon nach drei Sätzen beendet, einmal siegte Neustrelitz im Tiebreak. Das macht 24 Punkte nach zwölf Spielen. Werner Kernebeck findet deshalb auch anerkennende Worte für den Aufsteiger. „Sie machen keine wilden Sachen und spielen recht solide“, sagt er. In diesem Spiel selbst so aufzutreten, sei für den TV Baden die Messlatte, meint Kernebeck. „Da wollen wir hin. Wenn wir das schaffen, wird es ein ausgeglichenes Match.“

Bis auf Ole Sagajewski steht TVB-Coach Kernebeck der gesamte Kader zur Verfügung. „Das ist ganz gut und positiv“, findet der Trainer. Die Voraussetzungen, die Punkte in die Weserstadt zu holen beziehungsweise dort zu behalten, standen in dieser Hinsicht in der laufenden Spielzeit schon deutlich schlechter. Auch wenn weiterhin keine Zuschauer zu den Spielen zugelassen sind, können die Fans des TV Baden ihre Mannschaft anfeuern. Das Duell der beiden Teams wird im Livestream unter der Adresse https://sporttotal.tv/ma2da8c483 übertragen.