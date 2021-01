Für den TV Baden geht der Spielbetrieb in der 2. Bundesliga Nord am Sonnabend mit einem Heimspiel gegen den Titelkandidaten Moerser SC weiter. (Björn Hake)

Vergleiche zu anderen Mannschaften werden im Sport gerne herangezogen, um die eigene Zielsetzung zu verdeutlichen. Dieser Methode bedient sich nun auch Werner Kernebeck. „Ich will nicht sagen, dass wir wie Holstein Kiel für Bayern München im DFB-Pokal zu einem Stolperstein werden. Aber wir werden uns sicher nicht ergeben“, sagt der Trainer des Volleyball-Zweitligisten TV Baden. Das Team gilt am Sonnabend (Anpfiff um 20 Uhr) in der Lahofhalle gegen den Moerser SC als klarer Außenseiter. Schließlich befinden sich die Badener in der unteren Tabellenregion, während der MSC Titel-Ambitionen hegt. Mit dem Heimspiel endet für beide Teams zudem die vor Weihnachten kurzfristig angesetzte Pause seitens der Volleyball-Bundesliga (VBL). Wegen der angespannten Corona-Lage in der Republik hatte sich die VBL dazu entschieden, den Spielbetrieb in den 2. Bundesligen für rund einen Monat auszusetzen.

Obwohl sich die Situation in Deutschland kaum gebessert hat, wurde die Pause nicht verlängert. Der Betrieb in den 2. Bundesligen soll wieder anlaufen. Und das erste Spiel des neuen Jahres ist für den TV Baden kein alltägliches. „Die Spiele gegen Moers sind immer ganz besondere“, findet Werner Kernebeck. Zum einen, weil die Badener in ihrer ersten Zweitliga-Saison beim früheren Deutschen Meister den Klassenerhalt perfekt gemacht hatten, „aber ebenso, weil sich beide Teams schon seit ein paar Jahren begleiten, auch schon in der 3. Liga“, verdeutlicht der Coach der Gastgeber.

Kernebeck: „Team ist motiviert“

Dass sich sein Team am Sonnabend in der Rolle des Außenseiters befindet, möchte Werner Kernebeck gar nicht abstreiten. „Das ist auch gar nicht schlimm. Irgendwie liegt uns Moers aber auch.“ Im Hinspiel der laufenden Saison unterlag der TVB in Moers allerdings mit 0:3. Dennoch verspricht Kernebeck, dass sein Team sich wehren wird: „Wir wollen ein gutes Spiel abliefern. Alle sind nach der Pause motiviert, wobei das sicher auch auf Moers zutrifft.“ Bestens trainiert hätte seine Mannschaft jedenfalls, die gegen den Meisterschaftskandidaten aus Nordrhein-Westfalen lediglich auf den langzeitverletzten Leistungsträger Ole Sagajewski verzichten muss.

Für Sagajewski war in den vergangenen Spielen bereits mehrfach Alexander Decker aus der zweiten Mannschaft aufgerückt. Allerdings mussten die Badener dabei beachten, dass er sich nicht im Zweitliga-Team festspielt. Schließlich sollte er auch noch in der Oberliga auflaufen können. Diese Baustelle besteht für Kernebeck und Co. nun aber nicht mehr, da der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband vor dem Jahreswechsel die Saison 2020/2021 für beendet erklärt hat (wir berichteten).

Klarheit herrscht nun auch beim Zweitligisten VV Humann Essen. Mit Beginn des bundesweiten Lockdown Anfang November hatte sich Badens Konkurrent dazu entschlossen, nicht mehr zu seinen Spielen anzutreten. Der Klub aus dem Ruhrgebiet hielt dies für unverantwortlich – obwohl die 2. Bundesliga dem Profisport zugerechnet wird und daher auch weiterspielen darf. Drei Spiele, zu denen Essen nicht angetreten war, wurden daher mit 0:3 gegen das Team gewertet.

Diese drei Punkte hätte Anfang Dezember auch der TV Baden einsacken können, wollte gegen die „Humänner“ aber den sportlichen Weg gehen. Nun steht fest: Baden wird seine Spiele gegen Essen nicht mehr bestreiten. Der VVH hat sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Der Verein hat damit die von der VBL angebotene Möglichkeit zum straffreien Ausstieg angenommen.

Spiele werden gegen Essen gewertet

„Wir sind der Volleyball-Bundesliga dankbar für eine verständnisvolle Art, unsere Situation mit einem Trainings- und Spielverbot in Zeiten einer globalen Pandemie zu bewerten. Des Weiteren respektieren wir vollumfänglich die Position der Mehrzahl der Zweitligisten zur Fortführung des Spielbetriebes. Dennoch sehen wir die Kontaktreduktion, die wir durch das Aussetzen des Trainings- und Spielbetriebs sicherstellen, als bestes Mittel, unsere Spieler und deren Angehörige zu schützen“, wird Peter Bach, Vorstandsmitglied und Trainer beim VV Humann Essen, in einer Mitteilung der VBL zitiert.

Für die Spielwertung bedeutet der Ausstieg Essens, dass die bereits gespielten und alle noch ausstehenden Partien mit 0:3 gewertet werden. Für den VV Humann Essen besteht laut VBL derzeit wie an einzelnen weiteren Standorten der 2. Bundesliga ein Trainings- und Wettkampfverbot, das bei den weiteren Entscheidungen rechtlich zu würdigen sei. „Im Rahmen der vertraglichen Ausstiegsvereinbarung wurde dem VV Humann Essen daher eine Rückkehroption für die Saison 2021/22 in die 2. Volleyball Bundesliga eingeräumt“, teilt der Dachverband mit.

Von einem Trainingsverbot ist unter anderem der USC Braunschweig betroffen. Die Mannschaft hat daher seit dem 31. Oktober 2020 kein Zweitligaspiel mehr bestritten. Zudem wurden alle Partien der Löwenstädter, die im Januar angesetzt waren, bereits abgesagt. Durch die erneuten Absagen erhöht sich die Anzahl der Nachholspiele für den USC weiter. Stand jetzt sind es neun Begegnungen, die die Braunschweiger nachholen müssten.

Zur Sache

Erneute Übertragung im Internet

Gespielt werden darf zwar in der Badener Lahofhalle, Zuschauer sind aber nach wie vor nicht zugelassen. Die Anhänger des Volleyball-Zweitligisten TV Baden können die Heimspiele aber dennoch verfolgen – per Livestream im Internet. Auch das Heimspiel gegen den Moerser SC wird auf der Seite sporttotal.tv übertragen. Angepfiffen wird die Begegnung am Sonnabend, 16. Januar, um 20 Uhr. Der genaue Link lautet: https://sporttotal.tv/ma84f85745.