Bemüht waren die Volleyballer des TV Baden (rote Trikots) im Heimspiel gegen Schüttorf. Das sollte gegen einen starken Gegner aber nicht reichen. (Björn Hake)

Wenn bei den Heimspielen des TV Baden die offizielle Musik der Volleyball-Bundesliga ertönt, ist dies eigentlich der Moment, in dem die Zuschauer in der Lahofhalle erstmals so richtig in Fahrt kommen. Am Sonntag blieb es auf der Tribüne allerdings leise. Denn wegen der Corona-Pandemie wurde das Spiel des Zweitligisten gegen den FC Schüttorf 09 als Geisterspiel ausgetragen. Ohne die Unterstützung der treuen Fans auskommen zu müssen, war bereits eine Schwächung für den TVB. Hinzu kam dann noch, dass Trainer Werner Kernebeck mit Ole Sagajewski und Ole Seuberlich auf zwei seiner wichtigsten Spieler auskommen musste. Vor allem dieser Punkt war dafür verantwortlich, dass die Badener im dem Niedersachsen-Duell ein wenig auf verlorenem Posten standen und klar mit 0:3 verloren (19:25, 25:27, 18:25).

Kernebeck wusste, dass die anderen Spieler aufgrund der Ausfälle der beiden Oles wesentlich mehr machen mussten. Das sei zum Teil auch gelungen, meinte der Coach: „Aber wir haben das nur einen Satz lang hinbekommen.“ Dieser vom Trainer angesprochene Satz war der zweite. Die Gastgeber standen kurz davor diesen für sich zu entscheiden, nachdem sie den ersten Durchgang nach durchwachsener Leistung den Gästen überlassen mussten.

Annahmefehler besiegeln Satzverlust

Zwar hatte Schüttorf auch in Spielabschnitt Nummer zwei Satzbälle, doch diesen wehrten die Hausherren ab. Beim Stand von 25:24 hatte wiederum Baden die Chance auszugleichen. Dazu kam es aber nicht. Erneut drehte der FCS die Partie, hatte beim 26:25 wieder einen Satzball und nutzte diesen auch gleich. Allerdings profitierten die Gäste bei ihren beiden letzten Punkten des zweiten Satzes von zwei Annahmefehlern des Badener Liberos Jan-Henrik Radeke.

Kernebeck wollte ihm aber keine Vorwürfe machen: „Das kann immer passieren.“ Der Verlust des zweiten Satzes habe jedoch Spuren hinterlassen. „Emotional hat uns der Satzverlust das Genick gebrochen“, sagte Kernebeck. Im Auftaktsatz habe sein Team hingegen Probleme gehabt, in die Partie zu kommen. „Zudem waren wir in manchen Situation zu nachlässig“, hatte der Trainer beobachtet.

Probleme hatte die Kernebeck-Crew auch im dritten Durchgang. Bereits beim ersten technischen Timeout lief der TV Baden einem Rückstand hinterher – 5:8. Beim Stand von 18:13 aus Schüttorfer Sicht bahnte sich der Auswärtssieg immer mehr an. Die Badener bemühten sich zwar weiterhin, waren aber nicht mehr in der Lage, den Satz spannend zu machen. Beim 24:16 hatte Schüttorf acht Matchbälle. Zwei davon wehrten die Badener noch ab, kurz darauf war die dritte Saisonniederlage des TV Baden aber perfekt.

„Ein bisschen frustrierend ist das schon“, meinte Kernebeck, der mit seinem Team allerdings auch auf einen sehr starken und kompromisslosen Gegner getroffen war. „Schüttorf wird besser und besser. Vor allem im dritten Satz haben sie ihre Routine ausgespielt. Da haben wir keinen Zugriff auf das Spiel bekommen. Der Gegner hat im dritten Satz wenige bis gar keine Fehler gemacht. Wir dagegen reihenweise.“

TV Baden: Nils Mallon, Jannik Haats, Simon Bischoff, Artem Tscherwinski, Nick Sörensen, Jan Markiefka, Jan-Henrik Radeke, Moritz Wanke, Björn Hagestedt, Patrick Pfeffer, Benedikt Gerken, Balint Bencsik