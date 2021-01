Der TV Baden um Jannik Haats (Nummer 7) und Moritz Wanke (Nummer 1) zeigte eine gute Blockabwehr. Dennoch reichte es nicht für einen Punkt. (Matthias Schütt)

Der letzte Ballwechsel in der Volleyball-Zweitligapartie zwischen dem PSV Neustrelitz und dem TV Baden spiegelte ein Stück weit wider, warum es für die Mannschaft von Werner Kernebeck trotz einer ordentlichen Leistung nicht für Punkte reichen sollte. Nach einem guten Aufschlag des PSV landete der Ball nach einem Fehler in der Annahme wieder aufseiten der Gastgeber. Das ließ sich der Klub aus Mecklenburg-Vorpommern nicht nehmen und verwandelte seinen ersten Matchball. In den entscheidenden Momenten zeigte sich der Aufsteiger abgezockter. Der TVB musste sich daher in einem unterhaltsamen Spiel mit 1:3 (20:25, 20:25, 25:20, 18:25) geschlagen geben.

Aus der Niederlage kann die Mannschaft von Werner Kernebeck dennoch einige positive Aspekte mitnehmen. Besonders im dritten Satz zeigten die Badener, zu was sie imstande sind. „Im dritten Satz haben wir sehr, sehr gut gespielt“, sah Kernebeck eine starke Leistung seiner Mannschaft. Folgerichtig entschied der TV Baden diesen auch mit 25:20 für sich. Zu diesem Zeitpunkt stand es aber bereits 2:0 für den PSV Neustrelitz. Der Aufsteiger, der eine überzeugende Saison spielt und in der Tabelle auf Platz vier steht, hatte die beiden vorangegangen Sätze ebenfalls mit 25:20 für sich entschieden. In beiden Sätzen agierte der TV Baden aber auf Augenhöhe.

Im ersten Durchgang lagen die Gäste zum Zeitpunkt der ersten technischen Auszeit mit 7:8 zurück, gestalteten das Spiel jedoch offen. Dann schlichen sich immer wieder kleinere Fehler in das Spiel der Mannschaft von Werner Kernebeck ein. Einige Aufschläge landeten entweder im Netz oder im Aus, die Angriffe wirkten überhastet. So zogen die Neustrelitzer bis auf 18:12 davon. „Wir haben die eine oder andere Situation nicht ruhig ausgespielt“, stellte Kernebeck fest. Der Kampfeswille war beim TV Baden dennoch vorhanden. Die Gäste verkürzten den Abstand beim 18:22 noch einmal auf vier Punkte. Doch Neustrelitz spielte den Satz souverän zu Ende.

Dasselbe Bild bot sich im zweiten Durchgang. In diesem ging der TV Baden zum ersten Mal in Führung, kämpfte aber wieder mit einigen Unkonzentriertheiten. Von diesen ließ sich die Mannschaft aber zunächst nicht beeindrucken. Bis zur ersten technischen Auszeit führten die Badener mit 8:6, verloren dann aber zwischenzeitlich den Faden. Es ging hin und her. Eine gute Blockabwehr auf beiden Seiten führte zu mehreren längeren Ballwechseln. Neustrelitz drehte den Satz wieder und zog bis auf 18:14 davon. Beim Stand von 18:19 keimte beim TVB Hoffnung auf, den Satz noch mal zu drehen. Neustrelitz ließ daran aber keine Zweifel aufkommen und sicherte sich die 2:0-Führung. Daniel Zastrau verwandelte den dritten Satzball.

Moritz Wanke (rechts) erhielt nach dem Spiel die MVP-Medaille in Silber. In Neustrelitz durfte sich Daniel Hähnert über die goldene MVP-Medaille freuen. (Matthias Schütt)

Satz Nummer drei lief genau umgekehrt. Plötzlich zeigte sich der TV Baden abgezockt und nutzte die Fehler des PSV Neustrelitz eiskalt aus. „Wir sind in den kniffligen Situationen ruhig geblieben und haben es daher richtig gut gemacht“, lobte Kernebeck seine Mannschaft. Sowohl zur ersten (8:7) als auch zweiten technischen Auszeit (16:14) lag der Klub aus dem Weserort in Front. Diesen Vorsprung bauten die Badener zwischenzeitlich auf fünf Punkte aus (21:16) und gaben ihn nicht mehr ab – nur noch 1:2 aus TVB-Sicht.

Im vierten und letzten Satz der Partie beging der TV Baden aber wieder zu viele kleinere Fehler. So zogen die Gastgeber Mitte der Partie bereits auf 16:11 davon und bauten diesen Vorsprung in der Folge aus. Am Ende stand auf der Anzeigetafel ein 25:18 für Neustrelitz. Die Gäste waren nach der Pleite enttäuscht. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Deshalb ist es ärgerlich, dass wir verloren haben. Ein Punkt wäre drin gewesen, das müssen wir uns vorwerfen. Mit dem Spiel an sich können wir zufrieden sein, mit dem Ergebnis nicht“, analysierte Kernebeck die Partie.

TV Baden: Moritz Wanke, Alexander Decker, Jan-Henrik Radeke, Nick Sörensen (n.e.), Jannik Haats, Nils Mallon, Ole Seuberlich, Simon Bischoff (n.e.), Jan Markiefka (n.e.), Patrick Pfeffer, Benedikt Gerken, Björn Hagestedt, Artem Tscherwinski, Balint Bencsik.