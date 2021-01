Im Auftaktsatz waren der TV Baden und Patrick Pfeffer (Nummer zwölf) mit dem Titelkandidaten lange Zeit auf Augenhöhe. Im weiteren Spielverlauf spielte der MSC die Begegnung aber souverän herunter. (Björn Hake)

Noch vor dem Wochenende ist das Punktekonto des TV Baden mächtig angewachsen. Sechs Punkte wurden dem Volleyball-Zweitligisten vom Dachverband VBL zugeschrieben. Allerdings durfte sich jeder Klub der Nordstaffel über Punkte freuen, weil der VV Humann Essen aus dem Spielbetrieb ausgestiegen ist (wir berichteten) und nun sämtliche Partien der Humänner gegen sie gewertet worden sind.

Auf sportlichem Weg gingen die Badener am Wochenende hingegen leer aus. Sie empfingen am Sonnabend den Titelkandidaten Moerser SC. Der MSC stellte unter Beweis, warum er Ambitionen auf die Meisterschaft hegt: Mit einem 3:0 (25:20, 25:13, 25:19)-Sieg im Gepäck fuhr der Favorit zurück nach Nordrhein-Westfalen.

Die Niederlage fiel – nicht ganz unerwartet – recht deutlich aus. Dass es gegen den Moerser SC schwer werden würde, dem war sich Werner Kernebeck bewusst. „Dass die Jungs aus Moers stärker sind, musste ich im Vorfeld niemanden sagen“, meinte der Trainer des TV Baden. Dass die Badener die Begegnung als Underdog angehen mussten, bewies allein der Blick auf die Tabelle: Der Moerser SC, einst Deutscher Meister und Europapokalsieger, klopft im Klassement als Zweiter ganz oben an. Der TVB befindet sich hingegen in der unteren Region. Lediglich die Juniors Frankfurt, der USC Braunschweig und jene ausgestiegene Essener stehen unter dem TV Baden.

Mit dem Wissen, das Feld als Außenseiter zu betreten, waren die Gastgeber gegen den MSC dennoch mit einem klaren Ziel ins Spiel gegangen. „Wir wollten für uns ein gutes Spiel machen. Das ist uns im ersten Satz auch gelungen. Da haben wir immer dagegengehalten“, freute sich Kernebeck über das zunächst gute Spiel seiner Mannschaft. Schon in vielen Spielen haben die Badener dem MSC alles abverlangt. Und dies sollte ihnen nun auch am Sonnabend im Auftaktsatz gelingen. Bis zur zweiten technischen Auszeit war es ein enges Rennen – mit 14:16 lag die Kernebeck-Crew zurück.

„Dann hat sich aber die individuelle Klasse von Moers gezeigt“, beobachtete der Trainer. Der Gegner habe in der entscheidenden Phase des Satzes mehr Schwung gehabt. Beim 21:15 für die Gäste zeichnete sich der Satzverlust ab. Wenige Augenblicke verwandelte die Mannschaft von MSC-Trainer Hendrik Rieskamp, die ohne den früheren Erstligaspieler Felix Orthmann angetreten war, ihren ersten von vier Satzbällen.

Baden im zweiten Durchgang ohne Chance

Den zweiten Satz habe Werner Kernebeck als „ziemlich anstrengend“ empfunden. „Da hat man in den Gesichtern gesehen, dass alle froh waren, als der Satz vorbei war“, sagte der Trainer der Gastgeber. In der Tat zeigte sich in diesem Durchgang ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Bereits beim 12:5 für Moers war zu erkennen, dass es mit dem Satzausgleich für Baden nichts werden sollte. Kontinuierlich baute das souverän aufspielende Rieskamp-Team den Vorsprung aus und kam zum ungefährdeten 25:13.

Im dritten Satz marschierten der Klub aus Nordrhein-Westfalen erneut von Anfang an davon. Bei der zweiten technischen Auszeit stand es bereits 16:9 für den MSC. Immerhin gestalteten die Gastgeber den weiteren Satzverlauf offener, in Gefahr brachten sie den Favoriten aber nicht. Badens Coach bedauerte, dass es am Ende doch so deutlich wurde. „Wir hätten es natürlich gut gefunden, wenn wir alle Sätze knapper gestaltet hätten“, meinte Kernebeck, dessen Team am Sonnabend auf einen überlegenen Titelkandidaten getroffen ist.