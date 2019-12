Mit Werner Kernebeck ging es für den TV Baden in der 2. Bundesliga zuletzt nach oben. Das Ziel des Klubs bleibt aber dennoch "nur" die Liga zu halten. (Björn Hake)

Ein großes Rätsel ist es wahrlich nicht, um zu erraten, wie Peter-Michael Sagajewski die jüngste Entwicklung des TV Baden beurteilt. Der Manager des Volleyball-Zweitligisten empfindet sie als äußerst positiv. Überraschend kommt seine Beurteilung nicht daher. Schließlich gewannen die Schwarz-Weißen zuletzt zweimal in Folge mit 3:0 – beide Male auswärts. Diesen Trend wollen die Badener fortsetzen und obendrein ein aufregendes Jahr 2019 mit einem Sieg zu Ende bringen. Diese Ziele können sie vor eigenem Publikum erreichen. Der Gegner ist am Sonntag (Anpfiff um 16 Uhr) der USC Braunschweig.

„Sehr positiv.“ Diese zwei Worte nimmt Sa-

gajewski in den Mund, wenn er über die jüngste Entwicklung spricht , die die Mannschaft unter ihrem Trainer Werner Kernebeck genommen hat. Sein Name ist fest mit den Erfolgen verankert. Nach der Trennung von Fabio Bartolone stand Kernebeck nun siebenmal in der Verantwortung. Vier Partien gewann der TVB und heimste zwölf Punkte ein. Diese Resultate haben die Badener ins gesicherte Mittelfeld geführt. Aus diesem Grund kommt Sagajewski auch zu dem Ergebnis, dass es die richtige Entscheidung war, sich Ende Oktober von Bartolone zu trennen. „Es war damals ein harter Schritt, aber auch ein längerer Prozess. Noch heute lastet mir die Sache schwer im Herzen. Sportlich gesehen, haben wir uns aber richtig entschieden“, sagt Sagajewski rund zwei Monate nach dem Trainerwechsel.

Gegner mit sehenswerter Serie

Dass die Entwicklung das Team zu den zwei 3:0-Siegen in Warnemünde und in Essen führt, davon hätte er nicht einmal zu träumen gewagt, gesteht der Manager. „Überhaupt ist es traumhaft, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison schon 16 Punkte haben“, freut sich Peter-Michael Sagajewski über die Ausbeute aus elf Spielen. Doch nicht nur die Punktebilanz unter Kernebeck hebt der Manager lobend hervor: „Bei uns gibt es wieder den Wunschinhalt, Spieler auszubilden. Die Jungs kommen individuell weiter. Allein darin liegt schon ein Gewinn.“

Wie weit die Badener in ihrer Entwicklung fortgeschritten sind, können sie am Sonntag nach zuletzt zwei Auswärtsspielen jetzt wieder ihren eigenen Fans zeigen. Und das müssen sie auch, wollen sie gegen den USC Braunschweig siegen. Das Team aus der Löwenstadt steht in der Tabelle zwar hinter Baden, die Leistungskurve zeigt beim USC seit Wochen aber steil nach oben: Vier Spiele in Serie hat das Team gewonnen. „Braunschweig hat personell ordentlich aufgerüstet. Aber eine Serie wird am Sonntag nun einmal reißen. Das Ding ist komplett offen. Wichtig wird sein, ganz schnell ins Spiel zu finden“, sagt Manager Sa-

gajewski.

Es ist auch eine Aufgabe des Trainers, dass dies gelingt. Zuletzt erledigte Kernebeck diese Herausforderung mit Bravour. Die beiden deutlichen Auswärtssiege haben sein Selbstvertrauen – sowie das der gesamten Mannschaft – wachsen lassen. Doch der Coach ist weit davon entfernt abzuheben. Es schwingt schon fast ein wenig Demut in seiner Stimme mit, wenn er über die Lage seiner Mannschaft spricht: „Die beiden Siege taten mir gut, der Mannschaft und dem Manager. Aber: Wir spielen weiterhin um den Verbleib in der 2. Bundesliga – und das in jedem Spiel. Und die Partie gegen Braunschweig wird jetzt richtig schwer.“ Der Coach weist ebenfalls auf die Veränderungen des USC-Kaders hin. „Unter anderem wurden zwei Erstligaspieler geholt“, schildert Kernebeck. Er bleibt aber dennoch seinem Credo treu: „Ich bleibe bei meinem Ansatz, dass wir aus jedem Spiel Punkte mitnehmen wollen.“ Bislang war dieser Ansatz des Trainers ziemlich erfolgversprechend.