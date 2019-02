Sie waren fokussiert und hatten die Punkte stetig im Blick. Doch am Ende mussten sich Ole Sagajewski und Co. mit leeren Händen auf die vierstündige Rückfahrt machen. (Björn Hake)

Im Sport gibt es gute und schlechte Wiederholungen. Bei den Volleyballern des TV Baden wiederholt sich in dieser Saison der 2. Bundesliga Nord vieles, was eine Mischung aus gut und schlecht ergibt. In vielen Partien weiß der TVB spielerisch zu überzeugen und hält mit dem Gegner Schritt oder drängt ihn gar an den Rand einer Niederlage. Jedoch stehen die Badener oftmals am Ende dennoch mit leeren Händen da. So auch jetzt wieder im Auswärtsspiel beim VC Bitterfeld-Wolfen. Trotz guter Leistung hieß es am Ende 3:1 (25:22, 23:25, 25:23, 25:22) aus Sicht der Gastgeber.

„Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, hatten aber ein bisschen Unglück und so mancher Ball ist einen Millimeter ins Aus gegangen. Wir waren nah dran – wie beinahe immer“, erkennt auch Badens Coach Fabio Bartolone die stetige Wiederholung. Ein Replik des anderen waren auch drei der vier in Bitterfeld-Wolfen gespielten Sätze. Alle vier Durchgänge hatten gemeinsam, dass sie sehr ausgeglichen waren, beinahe über die gesamte Spielzeit hinweg. Der einzige Unterschied zwischen dem zweiten Satz und den anderen? Ausnahmsweise zahlte das Badener Kollektiv nicht am Ende das Lehrgeld, von dem es reichlich bei den anderen Satzentscheidungen blechte. „Am Ende hat die Mannschaft mit der größeren Erfahrung gewonnen. Das ist sehr ärgerlich, da wir ein solch gutes Spiel gemacht haben, aber es ist auch typisch für so ein junges Team“, sagte Bartolone.

Dabei übertrugen die Gäste ihre positive Stimmung aus dem 3:2-Erfolg über Essen in die Partie gegen den Tabellensiebten. Und daran änderte auch der Spielverlauf nichts. „Die Jungs haben nie nachgelassen und waren immer motiviert“, bescheinigte Bartolone seinen Mannen, dass sie alles versucht hätten.

Doch die vierstündige Rückfahrt aus Bitterfeld-Wolfen (liegt bei Leipzig) wurde mit leeren Händen angetreten. Somit stehen die Badener weiterhin auf dem vorletzten Rang mit 14 Punkten aus nun 17 Spielen. Es bleiben noch fünf Partien, um den Abstiegsplatz zu verlassen. Und bis auf die Partie gegen Schlusslicht Delbrück geht es nur noch gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Noch beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer, wo Essen steht, zwei Punkte, was sich am Sonntag aber ändern könnte. Essen empfängt nämlich Delbrück. Dem TV Baden hilft somit nur noch eines: Überraschungen. „Ja, wir müssen überraschen. Aber zu Hause haben wir immer gute Chancen“, bleibt Bartolone optimistisch und hat dabei die nächste Partie im Blick. Am 3. März empfängt der TVB den Rangsechsten aus Warnemünde.